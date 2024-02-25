https://crimea.ria.ru/20240225/na-ukraine-poyavilis-rakety-sobstvennogo-proizvodstva-dalnostyu-700-km-1135201775.html

На Украине появились ракеты собственного производства дальностью 700 км

На Украине появились ракеты собственного производства дальностью 700 км - РИА Новости Крым, 25.02.2024

На Украине появились ракеты собственного производства дальностью 700 км

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в воскресенье на конференции "Украина. Год 2024" заявил, что у Киева уже... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T16:07

2024-02-25T16:07

2024-02-25T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в воскресенье на конференции "Украина. Год 2024" заявил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире "Украинского радио" пригрозил отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга.Угрозы отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга – это завуалированные требования Киева к своим западным спонсорам предоставить дальнобойное оружие. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Игорь Шатров.Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил украинским СМИ, что половина западного оружия доходит до Киева слишком поздно, и связал с этим потери Украиной личного состава и территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Возьмет ли НАТО под охрану украинские корабли в Черном мореНАТО не видит военных угроз со стороны России – СтолтенбергЭксперт оценил шансы НАТО ввести войска на Украину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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