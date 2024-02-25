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На Украине появились ракеты собственного производства дальностью 700 км
На Украине появились ракеты собственного производства дальностью 700 км - РИА Новости Крым, 25.02.2024
На Украине появились ракеты собственного производства дальностью 700 км
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в воскресенье на конференции "Украина. Год 2024" заявил, что у Киева уже... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T16:07
2024-02-25T16:07
2024-02-25T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в воскресенье на конференции "Украина. Год 2024" заявил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире "Украинского радио" пригрозил отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга.Угрозы отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга – это завуалированные требования Киева к своим западным спонсорам предоставить дальнобойное оружие. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Игорь Шатров.Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил украинским СМИ, что половина западного оружия доходит до Киева слишком поздно, и связал с этим потери Украиной личного состава и территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Возьмет ли НАТО под охрану украинские корабли в Черном мореНАТО не видит военных угроз со стороны России – СтолтенбергЭксперт оценил шансы НАТО ввести войска на Украину
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РИА Новости Крым
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украина, новости, политика, оружие, россия
На Украине появились ракеты собственного производства дальностью 700 км
В Киеве заявили об украинских ракетах дальностью 700 километров