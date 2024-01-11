https://crimea.ria.ru/20240111/vozmet-li-nato-pod-okhranu-ukrainskie-korabli-v-chernom-more-1134119644.html

Возьмет ли НАТО под охрану украинские корабли в Черном море

Возьмет ли НАТО под охрану украинские корабли в Черном море - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Возьмет ли НАТО под охрану украинские корабли в Черном море

Страны-члены НАТО вряд ли в ближайшей перспективе предоставят свои корабли для охраны морских коридоров в украинские порты из-за высокого риска обострения... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T15:02

2024-01-11T15:02

2024-01-11T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Страны-члены НАТО вряд ли в ближайшей перспективе предоставят свои корабли для охраны морских коридоров в украинские порты из-за высокого риска обострения напряженности в черноморском регионе. Такое мнение РИА Новости Крым высказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.Командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ во вторник заявил, что Киев ведет переговоры о привлечении кораблей НАТО к охране временных морских коридоров в Черном море. В то же время, по его словам, пока нет информации, когда эти планы удастся реализовать."На НАТО давит главный ее стержневой элемент – США. Они хотели бы перекинуть и финансовую нагрузку по обеспечению Украины вооружениями и техникой на своих европейских союзников. Те, в свою очередь, в публичной плоскости соглашаются, но в реальных действиях мы видим, что не так все легко и быстро происходит. Думаю, по кораблям в ближайшее время они вряд ли договорятся. Разве что только будут озвучены какие-то намерения, но не более того", – сказал Кошкин.Он отметил, что по итогам прошедшего накануне в Брюсселе на уровне послов заседания Совета НАТО-Украина члены альянса заявили, что продолжат оказывать Киеву военную, экономическую и гуманитарную поддержку. В то же время, о каких конкретно поставках может идти речь, не уточняется.Ранее продовольствие из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки. Ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Российская сторона мотивировала свое решение тем, что ни одно из условий меморандума Россия – ООН так и не было выполнено. В частности, документ предусматривал разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряда других шагов.При этом, только 3% вывезенного из украинских портов зерна попало в беднейшие страны, а более 80% поставок пришлось на "сытые" государства, что не соответствовало изначальным целям инициативы – помочь продовольствием нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки.По данным Минобороны РФ, киевский режим цинично использовал черноморскую инициативу в качестве прикрытия созданных в портах складов вооружений и баз беспилотников для нанесения ударов по Крыму.После прекращения черноморской инициативы власти США и Великобритании заявили, что не будут предоставлять охрану судам, вывозящим зерно из Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы КиеваЭксперт оценил шансы НАТО ввести войска на УкраинуПутин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией

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нато, черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, россия, украина, зерновая сделка, в мире