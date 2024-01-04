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Эксперт оценил шансы НАТО ввести войска на Украину
Эксперт оценил шансы НАТО ввести войска на Украину - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Эксперт оценил шансы НАТО ввести войска на Украину
НАТО не станет вводить войска на территорию Украины, поскольку там понимают, что это лишь поспособствует обострению конфликта, а Россия в очередной раз укрепит... РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T21:39
2024-01-04T21:39
2024-01-04T21:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. НАТО не станет вводить войска на территорию Украины, поскольку там понимают, что это лишь поспособствует обострению конфликта, а Россия в очередной раз укрепит свои позиции на мировой арене. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.Ранее полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV заявил, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с еще большими проблемами на фронте."Остатками старческого ума он (Байден – ред.) не желает завершить свою жизнь как губитель Америки. Все-таки, при всех своих недостатках, американские президенты - патриоты своей страны", - заметил Хроленко. И отметил, что люди в США и НАТО, которые принимают решения о вводе войск на Украину, понимают, какой будет реакция России, и что наша страна в этом случае сделаеть ответный ход.При этом эксперт напомнил, что российские войска в зоне СВО "действуют убедительно", "уничтожая технологический, человеческий, военный потенциал НАТО" и всей структуры данного альянса.Более того, по его словам, в последнее время на Западе много говорят о том, что в состав России могут вернуться Харьковская и Черниговская области, а также Одесса и Николаев."На западе прекрасно понимают, что останется от Украины и от жалких попыток Запада нанести какой-то вред России. Они уже сейчас как уж на сковородке (вертятся – ред.), пытаясь найти выход из безвыходного положения", - резюмировал эксперт.Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США исчерпали возможность оказывать Киеву военную помощь, больше денег у Белого дома на Украину нет.В конце 2023 года Кирби призвал Конгресс США пока не поздно согласовать дополнительную помощь Украине в начале следующего года, поскольку "время не на их стороне". В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:США в корне изменили свое понимание "победы" Украины – МедведевПутин назвал Одессу русским городомПутин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией
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украина, нато, в мире, новости сво, россия, сша, мнения, александр хроленко, безопасность
Эксперт оценил шансы НАТО ввести войска на Украину
Почему НАТО ни при каких условиях не введет свои войска на территорию Украины – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
НАТО не станет вводить войска на территорию Украины, поскольку там понимают, что это лишь поспособствует обострению конфликта, а Россия в очередной раз укрепит свои позиции на мировой арене. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал военный эксперт Александр Хроленко.
Ранее полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV заявил, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с еще большими проблемами на фронте.
"Остатками старческого ума он (Байден – ред.) не желает завершить свою жизнь как губитель Америки. Все-таки, при всех своих недостатках, американские президенты - патриоты своей страны", - заметил Хроленко.
И отметил, что люди в США и НАТО, которые принимают решения о вводе войск на Украину, понимают, какой будет реакция России, и что наша страна в этом случае сделаеть ответный ход.
При этом эксперт напомнил, что российские войска в зоне СВО "действуют убедительно", "уничтожая технологический, человеческий, военный потенциал НАТО" и всей структуры данного альянса.
"На западе уже поняли, что ошиблись с попыткой нанести ущерб России. Они уже поняли, что наша страна только усилила свои военные позиции и вообще все позиции в мире. Они поняли, что новые территории никогда не вернутся в прежнее состояние, и что дальнейший прокси-конфликт приведет лишь к появлению у России все новых территорий", - считает Хроленко.
Более того, по его словам, в последнее время на Западе много говорят о том, что в состав России могут вернуться Харьковская и Черниговская области, а также Одесса и Николаев.
"На западе прекрасно понимают, что останется от Украины и от жалких попыток Запада нанести какой-то вред России. Они уже сейчас как уж на сковородке (вертятся – ред.), пытаясь найти выход из безвыходного положения", - резюмировал эксперт.
Как ранее заявил
координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США исчерпали возможность оказывать Киеву военную помощь, больше денег у Белого дома на Украину нет.
В конце 2023 года Кирби призвал Конгресс США пока не поздно согласовать
дополнительную помощь Украине в начале следующего года, поскольку "время не на их стороне". В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.
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