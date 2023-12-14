https://crimea.ria.ru/20231214/putin-nazval-odessu-russkim-gorodom-1133537803.html

Путин назвал Одессу русским городом

Путин назвал Одессу русским городом - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Путин назвал Одессу русским городом

Одесса, Крым и все территории Северного Причерноморья не имеют никакого отношения к Украине - это исторически российские земли, заявил президент России Владимир РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T13:03

2023-12-14T13:03

2023-12-14T13:03

владимир путин (политик)

россия

одесса

новости сво

безопасность

крым

политика

история

новости

прямая линия с президентом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/18/1120970863_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_a8bba912ec8e34247392d9fcb678b4df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Одесса, Крым и все территории Северного Причерноморья не имеют никакого отношения к Украине - это исторически российские земли, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.Президент подчеркнул, что в основе своей русские и украинцы - единый народ, а то, что происходит - огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. При этом профинансированный Западом конфликт на Украине, который фактически начался с госпереворота в стране в 2014 году, показал, что России силовым образом не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной.Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ. Уже поступило более полутора миллионов вопросов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную задачу РоссииПоложение российских войск в зоне СВО почти везде улучшается – ПутинПутин рассказал, когда закончится спецоперация

россия

одесса

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, одесса, новости сво, безопасность, крым, политика, история, новости, прямая линия с президентом