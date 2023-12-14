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Путин назвал Одессу русским городом - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Путин назвал Одессу русским городом
Путин назвал Одессу русским городом - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин назвал Одессу русским городом
Одесса, Крым и все территории Северного Причерноморья не имеют никакого отношения к Украине - это исторически российские земли, заявил президент России Владимир РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T13:03
2023-12-14T13:03
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Одесса, Крым и все территории Северного Причерноморья не имеют никакого отношения к Украине - это исторически российские земли, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.Президент подчеркнул, что в основе своей русские и украинцы - единый народ, а то, что происходит - огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. При этом профинансированный Западом конфликт на Украине, который фактически начался с госпереворота в стране в 2014 году, показал, что России силовым образом не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной.Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ. Уже поступило более полутора миллионов вопросов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную задачу РоссииПоложение российских войск в зоне СВО почти везде улучшается – ПутинПутин рассказал, когда закончится спецоперация
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, одесса, новости сво, безопасность, крым, политика, история, новости, прямая линия с президентом
Путин назвал Одессу русским городом

Путин: Одесса и Крым не имеют никакого отношения к Украине

13:03 14.12.2023
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Денис Петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Одесса, Крым и все территории Северного Причерноморья не имеют никакого отношения к Украине - это исторически российские земли, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. Все Причерноморье в результате русско-турецкий войн отошло к России. Причем здесь Украина? Никакого отношения не имеет вообще ни Крым, ни все Причерноморье. Одесса - вообще русский город. Все об этом хорошо знают", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что в основе своей русские и украинцы - единый народ, а то, что происходит - огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. При этом профинансированный Западом конфликт на Украине, который фактически начался с госпереворота в стране в 2014 году, показал, что России силовым образом не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной.
Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ. Уже поступило более полутора миллионов вопросов.
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Владимир Путин (политик)РоссияОдессаНовости СВОБезопасностьКрымПолитикаИсторияНовостиПрямая линия с президентом
 
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