https://crimea.ria.ru/20231214/pryamaya-liniya-i-bolshaya-press-konferentsiya-vladimira-putina--translyatsiya-1133525555.html

Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция

Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция

Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T11:58

2023-12-14T11:58

2023-12-14T11:58

владимир путин (политик)

россия

политика

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прямая линия с президентом

видео

общество

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Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ. Уже поступило более полутора миллионов вопросов.Задать вопрос президенту можно было по бесплатному телефону 8-800-200-40-40, СМС на номер 0-40-40, через сайт moskva-putinu.ru, а также специальные страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

https://crimea.ria.ru/20231213/posledstviya-shtorma-tseny-i-svo-chto-krymchane-khotyat-sprosit-u-putina-1133506782.html

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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