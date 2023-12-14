https://crimea.ria.ru/20231214/pryamaya-liniya-i-bolshaya-press-konferentsiya-vladimira-putina--translyatsiya-1133525555.html
Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция
Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция
Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T11:58
2023-12-14T11:58
2023-12-14T11:58
владимир путин (политик)
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политика
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общество
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Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ. Уже поступило более полутора миллионов вопросов.Задать вопрос президенту можно было по бесплатному телефону 8-800-200-40-40, СМС на номер 0-40-40, через сайт moskva-putinu.ru, а также специальные страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
https://crimea.ria.ru/20231213/posledstviya-shtorma-tseny-i-svo-chto-krymchane-khotyat-sprosit-u-putina-1133506782.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция
Владимир Путин проводит прямую линию и большую пресс-конференцию