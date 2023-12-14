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Положение российских войск в зоне СВО почти везде улучшается – Путин - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Положение российских войск в зоне СВО почти везде улучшается – Путин
Положение российских войск в зоне СВО почти везде улучшается – Путин - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Положение российских войск в зоне СВО почти везде улучшается – Путин
Практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО Вооруженные силы России улучшают свое положение. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T12:54
2023-12-14T13:00
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО Вооруженные силы России улучшают свое положение. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.Путин напомнил, что противник анонсировал большое контрнаступление, однако "нигде ничего не получилось". С начала этого "наступления" Вооруженные силы России уничтожили около 750 украинских танков и почти 2,3 тысячи бронемашин различного класса. Путин подчеркнул, что задачи СВО остаются прежними и мир наступит после того, как Россия достигнет своих целей в спецоперации.Президент России Владимир Путин в четверг проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ.
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РИА Новости Крым
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5
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик)
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Положение российских войск в зоне СВО почти везде улучшается – Путин

Путин: положение ВС России в зоне СВО почти по всей линии соприкосновения улучшается

12:54 14.12.2023 (обновлено: 13:00 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТрансляция
Трансляция - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО Вооруженные силы России улучшают свое положение. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

"Практически по всей линии соприкосновения наши Вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий. И на всем протяжении идет улучшение положения наших войск", – сказал Путин.

Путин напомнил, что противник анонсировал большое контрнаступление, однако "нигде ничего не получилось". С начала этого "наступления" Вооруженные силы России уничтожили около 750 украинских танков и почти 2,3 тысячи бронемашин различного класса. Путин подчеркнул, что задачи СВО остаются прежними и мир наступит после того, как Россия достигнет своих целей в спецоперации.
Президент России Владимир Путин в четверг проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ.
 
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 годуВладимир Путин (политик)
 
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