https://crimea.ria.ru/20231214/polozhenie-rossiyskikh-voysk-v-zone-svo-pochti-vezde-uluchshaetsya--putin-1133536112.html

Положение российских войск в зоне СВО почти везде улучшается – Путин

Положение российских войск в зоне СВО почти везде улучшается – Путин - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Положение российских войск в зоне СВО почти везде улучшается – Путин

Практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО Вооруженные силы России улучшают свое положение. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T12:54

2023-12-14T12:54

2023-12-14T13:00

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО Вооруженные силы России улучшают свое положение. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.Путин напомнил, что противник анонсировал большое контрнаступление, однако "нигде ничего не получилось". С начала этого "наступления" Вооруженные силы России уничтожили около 750 украинских танков и почти 2,3 тысячи бронемашин различного класса. Путин подчеркнул, что задачи СВО остаются прежними и мир наступит после того, как Россия достигнет своих целей в спецоперации.Президент России Владимир Путин в четверг проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик)