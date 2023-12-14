https://crimea.ria.ru/20231214/armiya-rossii-s-nachala-kontrnastupleniya-vsu-unichtozhila-747-tankov-1133534942.html
Армия России с начала контрнаступления ВСУ уничтожила 747 танков
Армия России с начала контрнаступления ВСУ уничтожила 747 танков - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Армия России с начала контрнаступления ВСУ уничтожила 747 танков
С начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили около 750 украинских танков и почти 2,3 тысячи бронемашин различного класса. Об этом в ходе прямой... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T12:38
2023-12-14T12:38
2023-12-14T12:43
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
владимир путин (политик)
россия
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. С начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили около 750 украинских танков и почти 2,3 тысячи бронемашин различного класса. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.По его словам, мир наступит после того, как Россия достигнет своих целей в спецоперации.Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ. Уже поступило более полутора миллионов вопросов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), россия, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России с начала контрнаступления ВСУ уничтожила 747 танков
Путин: ВС России с начала контрнаступления уничтожили 747 танков и 2,3 тыс бронемашин ВСУ
12:38 14.12.2023 (обновлено: 12:43 14.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. С начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили около 750 украинских танков и почти 2,3 тысячи бронемашин различного класса. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.
"Сколько им обещали (западные партнеры – ред.)? 400 – 430 танков. Все, что западники обещали – они дали все, даже больше. Украина все получила. Но мы уничтожили. С начала так называемого контрнаступления 747 танков – это данные на вчерашний вечер – и почти 2300 бронемашин различного класса. Вот это и есть демилитаризация", – сказал Путин.
По его словам, мир наступит после того, как Россия достигнет своих целей в спецоперации.
"Или мы договоримся, согласуем определенные параметры – а, кстати, в ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали, а потом их выбросили в печку. Есть и другие возможности – или договориться, или решить силовым путем. Вот к этому мы и будем стремиться", – подчеркнул президент.
Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ. Уже поступило более полутора миллионов вопросов.