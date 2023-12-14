https://crimea.ria.ru/20231214/armiya-rossii-s-nachala-kontrnastupleniya-vsu-unichtozhila-747-tankov-1133534942.html

Армия России с начала контрнаступления ВСУ уничтожила 747 танков

Армия России с начала контрнаступления ВСУ уничтожила 747 танков - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Армия России с начала контрнаступления ВСУ уничтожила 747 танков

С начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили около 750 украинских танков и почти 2,3 тысячи бронемашин различного класса. Об этом в ходе прямой... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T12:38

2023-12-14T12:38

2023-12-14T12:43

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году

владимир путин (политик)

россия

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. С начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили около 750 украинских танков и почти 2,3 тысячи бронемашин различного класса. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.По его словам, мир наступит после того, как Россия достигнет своих целей в спецоперации.Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ. Уже поступило более полутора миллионов вопросов.

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), россия, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу