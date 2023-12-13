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США в корне изменили свое понимание "победы" Украины – Медведев - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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США в корне изменили свое понимание "победы" Украины – Медведев
США в корне изменили свое понимание "победы" Украины – Медведев - РИА Новости Крым, 13.12.2023
США в корне изменили свое понимание "победы" Украины – Медведев
Слова президента США Джо Байдена в ходе визита в Вашингтон лидера киевского режима Владимира Зеленского свидетельствуют о коренном пересмотре американской... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T12:33
2023-12-13T12:33
владимир зеленский (президент украины)
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
украина
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Слова президента США Джо Байдена в ходе визита в Вашингтон лидера киевского режима Владимира Зеленского свидетельствуют о коренном пересмотре американской администрацией взглядов на "победу" Украины в конфликте. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Политик также указал на слова американского президента о том, что Украина "может защитить себя сегодня"."Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе "контрнаступов". Никакого продвижения вперед. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, "защитить себя" в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения", - отметил замглавы Совбеза РФ.Кроме того, Медведев обратил внимание на слова Байдена о том, что Украина "может сдержать дальнейшую агрессию".Итоги поездки Зеленского в СШАВизит Зеленского в США состоялся 12 декабря. Президент Украины встретился с сенаторами, беседовал со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, а также встретился с американским лидером Джо Байденом в Белом доме. Визит лидера киевского режима в столицу США проходил на фоне блокировки республиканцами рассмотрения запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.Президент США, в частности, заявил, что без дополнительного финансирования Вашингтон не сможет оказывать помощь Киеву.Он также подписал указ о выделении Украине 200 млн долларов.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поездка Зеленского в США оказалась пустой и показала усталость Вашингтона от требований Киева. По его мнению, даже новые антироссийские санкции и заявления об очередной поставке вооружения и снарядов – не более чем стремление Белого дома сделать "хорошую мину при плохой игре".Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что визит Зеленского наглядно показал отношение к нему американского истеблишмента – как к неудачливому менеджеру, который без толку потратил хозяйские деньги. Лидеру киевского режима демонстрировали, что он не оправдал доверия США, поэтому его принимали "демонстративно холодно и чуть ли ни презрительно", отметил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали"Горшок пуст": у США есть деньги только на две недели поддержки Украины"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США
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владимир зеленский (президент украины), джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, украина, поставки западного оружия украине, политика, новости, в мире, дмитрий медведев, мнения
США в корне изменили свое понимание "победы" Украины – Медведев

Медведев: США будут считать "победой" Украины просто сохранение этой страны на карте

12:33 13.12.2023
 
© AFP 2023 / JIM WATSONПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Слова президента США Джо Байдена в ходе визита в Вашингтон лидера киевского режима Владимира Зеленского свидетельствуют о коренном пересмотре американской администрацией взглядов на "победу" Украины в конфликте. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"По Байдену, "победа" теперь означает, что… "страна" (Украина – ред.) просто останется, а не исчезнет с карты мира. Границы и суверенитет не имеют значения. Например, сохранится в границах Львова", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Политик также указал на слова американского президента о том, что Украина "может защитить себя сегодня".
"Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе "контрнаступов". Никакого продвижения вперед. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, "защитить себя" в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения", - отметил замглавы Совбеза РФ.
Кроме того, Медведев обратил внимание на слова Байдена о том, что Украина "может сдержать дальнейшую агрессию".
"Оставим на совести старика "агрессию", а не превентивный ответ на действия НАТО. Важно другое: "сдержать сама", а не при помощи союзников и их гарантий. Плюс очевидное понимание того, что Вооруженные силы России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно", - добавил он.

Итоги поездки Зеленского в США

Визит Зеленского в США состоялся 12 декабря. Президент Украины встретился с сенаторами, беседовал со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, а также встретился с американским лидером Джо Байденом в Белом доме. Визит лидера киевского режима в столицу США проходил на фоне блокировки республиканцами рассмотрения запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.
Президент США, в частности, заявил, что без дополнительного финансирования Вашингтон не сможет оказывать помощь Киеву.
Он также подписал указ о выделении Украине 200 млн долларов.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поездка Зеленского в США оказалась пустой и показала усталость Вашингтона от требований Киева. По его мнению, даже новые антироссийские санкции и заявления об очередной поставке вооружения и снарядов – не более чем стремление Белого дома сделать "хорошую мину при плохой игре".
Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что визит Зеленского наглядно показал отношение к нему американского истеблишмента – как к неудачливому менеджеру, который без толку потратил хозяйские деньги. Лидеру киевского режима демонстрировали, что он не оправдал доверия США, поэтому его принимали "демонстративно холодно и чуть ли ни презрительно", отметил эксперт.
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