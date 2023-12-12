https://crimea.ria.ru/20231212/gorshok-pust-u-ssha-est-dengi-tolko-na-dve-nedeli-podderzhki-ukrainy-1133490752.html

"Горшок пуст": у США есть деньги только на две недели поддержки Украины

"Горшок пуст": у США есть деньги только на две недели поддержки Украины - РИА Новости Крым, 12.12.2023

"Горшок пуст": у США есть деньги только на две недели поддержки Украины

США смогут выделить только два пакета военной помощи Украине в течение ближайших нескольких недель, после чего средства на эти цели будут исчерпаны. Об этом... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T17:10

2023-12-12T17:10

2023-12-12T17:13

сша

новости

украина

в мире

политика

владимир зеленский (президент украины)

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/10/1125948147_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_69604a2bcbce39233c1bf62e42996ce4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. США смогут выделить только два пакета военной помощи Украине в течение ближайших нескольких недель, после чего средства на эти цели будут исчерпаны. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN, передает РИА Новости.По словам Кирби, администрация Байдена в ближайшие дни объявит о новом пакете военной помощи Киеву. Еще один транш может поступить до конца года.Кирби заявил, что Вашингтон "будет делать все возможное" для продолжения военной поддержки Украины, но без денег администрация Байдена "немногое сможет сделать".В Сенате не могут договориться о допфинансировании для УкраиныТелеканал NBC News во вторник сообщил со ссылкой на двух американских сенаторов, что американские законодатели, по всей видимости, не смогут договориться о выделении дополнительных средств Киеву до ухода Сената на каникулы, то есть до 15 декабря.По словам сенатора-республиканца Джеймса Лэнкфорда, который ведет переговоры по вопросу дополнительного финансирования для Украины, принять решение в пользу Киева на этой неделе "нет никакой возможности".Так, сенатор от Демократической партии Крис Мерфи в свою очередь назвал требования республиканцев в ходе переговоров "радикальными и нереалистичными".7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Ранее администрация президента США сообщила, что Джо Байден пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря. Также в этот день президент Украины приглашен выступить перед Сенатом. В то же время ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина проигрывает не только на поле боя - аналитикиНовый генерал для Киева: США хотят изменить военную стратегию ВСУПочему Байден шантажирует Конгресс Украиной – Медведев

https://crimea.ria.ru/20231212/spasti-zhizn-i-nagrablennoe-zachem-zelenskiy-na-samom-dele-poletel-v-ssha-1133481886.html

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости, украина, в мире, политика, владимир зеленский (президент украины), поставки западного оружия украине