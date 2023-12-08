https://crimea.ria.ru/20231208/pochemu-bayden-shantazhiruet-kongress-ukrainoy---medvedev--1133386756.html

Почему Байден шантажирует Конгресс Украиной - Медведев

Почему Байден шантажирует Конгресс Украиной - Медведев - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Почему Байден шантажирует Конгресс Украиной - Медведев

Украина в конечном итоге получит очередной пакет помощи от США, чтобы находящаяся у власти в Америке группа продолжила свой "бизнес на войне". Такое мнение... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T11:53

2023-12-08T11:53

2023-12-08T11:53

дмитрий медведев

политика

сша

украина

поставки западного оружия украине

мнения

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Украина в конечном итоге получит очередной пакет помощи от США, чтобы находящаяся у власти в Америке группа продолжила свой "бизнес на войне". Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.По словам Медведева, "примитивный шантаж" Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты. Разные американские президенты в свое время призывали своих законодателей дать денег тому или иному лидеру какой-либо страны, "а не то придется начать войну с русскими".Но в нынешней ситуации власти США "никогда не выбивали столько денег для находящегося в стадии распада второстепенного государства" и "никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи", отметил замглавы Совбеза России.Политик убежден, что Байдена и его окружение с высокой долей вероятности ждет поражение на выборах, поэтому они позволяют себе "хамский шантаж, непрерывную истерику и дикие намеки в адрес России".Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на этой неделе заявил, что США считают вполне вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы на Украине.6 декабря в Сенате США не прошел процедурное голосование законопроект о выделении средств на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Чтобы завершить процедуру, решение должны были поддержать как минимум 60 сенаторов, но "за" высказались только 49.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго США будут помогать УкраинеМожет быть поздно: эксперты оценили отказ сената США помогать Киеву

https://crimea.ria.ru/20231206/pochemu-zelenskiy-v-posledniy-moment-ne-yavilsya-v-kongress-ssha-1133339301.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, политика, сша, украина, поставки западного оружия украине, мнения, новости