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Почему Байден шантажирует Конгресс Украиной - Медведев - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Почему Байден шантажирует Конгресс Украиной - Медведев
Почему Байден шантажирует Конгресс Украиной - Медведев - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Почему Байден шантажирует Конгресс Украиной - Медведев
Украина в конечном итоге получит очередной пакет помощи от США, чтобы находящаяся у власти в Америке группа продолжила свой "бизнес на войне". Такое мнение... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T11:53
2023-12-08T11:53
дмитрий медведев
политика
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Украина в конечном итоге получит очередной пакет помощи от США, чтобы находящаяся у власти в Америке группа продолжила свой "бизнес на войне". Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.По словам Медведева, "примитивный шантаж" Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты. Разные американские президенты в свое время призывали своих законодателей дать денег тому или иному лидеру какой-либо страны, "а не то придется начать войну с русскими".Но в нынешней ситуации власти США "никогда не выбивали столько денег для находящегося в стадии распада второстепенного государства" и "никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи", отметил замглавы Совбеза России.Политик убежден, что Байдена и его окружение с высокой долей вероятности ждет поражение на выборах, поэтому они позволяют себе "хамский шантаж, непрерывную истерику и дикие намеки в адрес России".Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на этой неделе заявил, что США считают вполне вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы на Украине.6 декабря в Сенате США не прошел процедурное голосование законопроект о выделении средств на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Чтобы завершить процедуру, решение должны были поддержать как минимум 60 сенаторов, но "за" высказались только 49.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго США будут помогать УкраинеМожет быть поздно: эксперты оценили отказ сената США помогать Киеву
https://crimea.ria.ru/20231206/pochemu-zelenskiy-v-posledniy-moment-ne-yavilsya-v-kongress-ssha-1133339301.html
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дмитрий медведев, политика, сша, украина, поставки западного оружия украине, мнения, новости
Почему Байден шантажирует Конгресс Украиной - Медведев

Медведев: администрация Байдена шантажирует Конгресс для продолжения бизнеса на войне

11:53 08.12.2023
 
© AFP 2023 / MANDEL NGANПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Украина в конечном итоге получит очередной пакет помощи от США, чтобы находящаяся у власти в Америке группа продолжила свой "бизнес на войне". Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Деньги администрация (США) и их запуганный выкормыш (киевский режим – ред.), конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, "примитивный шантаж" Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты. Разные американские президенты в свое время призывали своих законодателей дать денег тому или иному лидеру какой-либо страны, "а не то придется начать войну с русскими".
Но в нынешней ситуации власти США "никогда не выбивали столько денег для находящегося в стадии распада второстепенного государства" и "никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи", отметил замглавы Совбеза России.
Политик убежден, что Байдена и его окружение с высокой долей вероятности ждет поражение на выборах, поэтому они позволяют себе "хамский шантаж, непрерывную истерику и дикие намеки в адрес России".
Кроме того, считает Медведев, никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на этой неделе заявил, что США считают вполне вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы на Украине.
6 декабря в Сенате США не прошел процедурное голосование законопроект о выделении средств на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Чтобы завершить процедуру, решение должны были поддержать как минимум 60 сенаторов, но "за" высказались только 49.
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