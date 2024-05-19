https://crimea.ria.ru/20240519/ochered-na-krymskom-mostu-za-dva-chasa-uvelichilas-pochti-vdvoe-1137406983.html

Очередь на Крымском мосту за два часа увеличилась почти вдвое

Очередь на Крымском мосту за два часа увеличилась почти вдвое - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Очередь на Крымском мосту за два часа увеличилась почти вдвое

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T19:06

2024-05-19T19:06

2024-05-19T19:12

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту за два часа выросла почти в два раза, проезда ждут 100 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на транспортном переходе через Керченский пролив стала расти около 17:00 – проезда ждали 60 автомашин.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт