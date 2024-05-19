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Очередь на Крымском мосту за два часа увеличилась почти вдвое - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Очередь на Крымском мосту за два часа увеличилась почти вдвое
Очередь на Крымском мосту за два часа увеличилась почти вдвое - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Очередь на Крымском мосту за два часа увеличилась почти вдвое
Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T19:06
2024-05-19T19:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту за два часа выросла почти в два раза, проезда ждут 100 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на транспортном переходе через Керченский пролив стала расти около 17:00 – проезда ждали 60 автомашин.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Очередь на Крымском мосту за два часа увеличилась почти вдвое

В очереди на Крымском мосту стоят 100 автомашин

19:06 19.05.2024 (обновлено: 19:12 19.05.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту за два часа выросла почти в два раза, проезда ждут 100 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 19:00 со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находится 100 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Очередь на транспортном переходе через Керченский пролив стала расти около 17:00 – проезда ждали 60 автомашин.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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