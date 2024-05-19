https://crimea.ria.ru/20240519/pokupka-byudzhetnykh-mest-v-vuzakh-v-mvd-soobschili-o-novoy-skheme-moshennikov-1137402083.html

Покупка бюджетных мест в вузах: в МВД сообщили о новой схеме мошенников

Покупка бюджетных мест в вузах: в МВД сообщили о новой схеме мошенников - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Покупка бюджетных мест в вузах: в МВД сообщили о новой схеме мошенников

Аферисты выдают себя за сотрудников приемных комиссий столичных вузов и обещают "обеспечить" поступление на бюджетную форму обучения в обмен на крупную сумму... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T20:02

2024-05-19T20:02

2024-05-19T20:02

мошенничество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

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москва

санкт-петербург

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Аферисты выдают себя за сотрудников приемных комиссий столичных вузов и обещают "обеспечить" поступление на бюджетную форму обучения в обмен на крупную сумму. После получение денег злоумышленники перестают выходить на связь. Подробности новой схемы мошенничества раскрыли в МВД России.Доверчивым пользователям злоумышленники заявляют, что приобрести бюджетное место действительно можно, но для этого необходимо перевести крупную сумму денег на определенный банковский счет. Если человек выполняет этот перевод, мошенники просто перестают выходить на связь.В ведомстве подчеркнули, что такие аферы реализуется преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. При этом сайты-ловушки настроены и на выпускников из удаленных регионов страны, которые заинтересованы в поступлении в крупные отечественные вузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные мошенники придумали новую схему обмана"Развод" для моделей: мошенники придумали новую схему обманаМошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram

москва

санкт-петербург

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, высшее образование, деньги, москва, санкт-петербург