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Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram
Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram
Мошенники стали воровать аккаунты россиян в мессенджере Telegram под видом сотрудников службы техподдержки. Об этом предупреждает пресс-служба управления по... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T08:05
2024-04-22T08:05
2024-04-22T08:05
мошенничество
цифровая безопасность
общество
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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интернет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Мошенники стали воровать аккаунты россиян в мессенджере Telegram под видом сотрудников службы техподдержки. Об этом предупреждает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Получив необходимые данные, злоумышленникам открывается доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами. Правоохранители просят проявлять бдительность и напоминают, что в Telegram нет сбора "заявок" на удаление. Сделать это можно самостоятельно в настройках конфиденциальности, выбрав один из двух вариантов: удалить аккаунт "сейчас" или установить срок автоматического удаления.Количество и разнообразие мошеннических схем растет с каждым годом. В последнее время в числе самых распространенных схем обмана граждан эксперты отмечают взлом аккаунтов пользователей в социальных сетях, кражу аккаунта через приложения-мессенджеры, общение с фальшивым "работодателем", оформление мошенниками кредитов на себя, сообщения якобы от имени государственных ведомств. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема мошенничества с полисами ОМС – о чем предупредили в МВДНовая схема в сетях: аферисты научились "говорить" чужими голосамиБанки будут возвращать похищенные мошенниками деньги в досудебном порядке
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мошенничество, цифровая безопасность, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность, интернет, мессенджеры, новости
Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram
Мошенники придумали новую схему обмана в мессенджере Telegram - МВД