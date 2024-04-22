https://crimea.ria.ru/20240422/moshenniki-pridumali-novuyu-skhemu-krazhi--akkauntov-v-telegram-1136737801.html

Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники стали воровать аккаунты россиян в мессенджере Telegram под видом сотрудников службы техподдержки. Об этом предупреждает пресс-служба управления по... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T08:05

2024-04-22T08:05

2024-04-22T08:05

мошенничество

цифровая безопасность

общество

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

безопасность

интернет

мессенджеры

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Мошенники стали воровать аккаунты россиян в мессенджере Telegram под видом сотрудников службы техподдержки. Об этом предупреждает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Получив необходимые данные, злоумышленникам открывается доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами. Правоохранители просят проявлять бдительность и напоминают, что в Telegram нет сбора "заявок" на удаление. Сделать это можно самостоятельно в настройках конфиденциальности, выбрав один из двух вариантов: удалить аккаунт "сейчас" или установить срок автоматического удаления.Количество и разнообразие мошеннических схем растет с каждым годом. В последнее время в числе самых распространенных схем обмана граждан эксперты отмечают взлом аккаунтов пользователей в социальных сетях, кражу аккаунта через приложения-мессенджеры, общение с фальшивым "работодателем", оформление мошенниками кредитов на себя, сообщения якобы от имени государственных ведомств. Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема мошенничества с полисами ОМС – о чем предупредили в МВДНовая схема в сетях: аферисты научились "говорить" чужими голосамиБанки будут возвращать похищенные мошенниками деньги в досудебном порядке

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, цифровая безопасность, общество, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность, интернет, мессенджеры, новости