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Какие профессии наиболее востребованы и хорошо оплачиваются в Севастополе
Какие профессии наиболее востребованы и хорошо оплачиваются в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Какие профессии наиболее востребованы и хорошо оплачиваются в Севастополе
В Севастополе открыта сотня вакансий для инженеров разных направлений с заработной платой до 140 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в Центре занятости... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T20:53
2024-05-19T20:53
2024-05-19T20:53
севастополь
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новости
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе открыта сотня вакансий для инженеров разных направлений с заработной платой до 140 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в Центре занятости населения города.В частности, 13-й Судоремонтный завод Черноморского флота ищет 12 инженеров и предлагает соцпакет и зарплату до 83 тысяч рублей.Среди специалистов с высшим образованием также востребованы медики, сотрудники сферы образования, судоремонта и торговли. Центр занятости располагает данными о более чем 600 вакансиях для бухгалтеров и экономистов, врачей, медицинских сестер, учителей и воспитателей."По этим позициям работодатели предлагают зарплаты от 30 до 100 тысяч рублей ежемесячно", – отметила замначальника отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям Татьяна Баринова.Еще 126 вакансий открыты для водителей автомобилей. Средний размер зарплаты по этому направлению составляет 40 тысяч рублей. При этом Балаклавское рудоуправление готово принять на работу 17 водителей грузовых машин со сменным графиком работы, полной занятостью и заработной платой от 45 до 70 тысяч рублей.Также востребованы подсобные рабочие. Работодатели заявили о более 240 вакансиях. Зарплаты по этим позициям варьируются от 20 до 60 тысяч рублей.Но наибольшим спросом пользуются специалисты рабочих профессий и подсобные рабочие – виноградари, рабочие зеленого хозяйства, уборщики служебных помещений. Всего насчитывается порядка 700 вакансий на эти должности. Всего в Центре занятости располагают данными о 4,3 тыс вакансий в различных сферах.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские педагоги смогут искать работу на специальном порталеКадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудниковПутин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в России
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севастополь, центр занятости, новости, работа, общество
Какие профессии наиболее востребованы и хорошо оплачиваются в Севастополе
В Севастополе растет спрос на инженеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе открыта сотня вакансий для инженеров разных направлений с заработной платой до 140 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в Центре занятости населения города.
"В Севастополе есть спрос на инженеров различных специализаций с оплатой труда от 25 до 140 тысяч рублей. Всего открыто более 100 вакансий с такими предложениями", – сообщили в ведомстве.
В частности, 13-й Судоремонтный завод Черноморского флота ищет 12 инженеров и предлагает соцпакет и зарплату до 83 тысяч рублей.
Среди специалистов с высшим образованием также востребованы медики, сотрудники сферы образования, судоремонта и торговли. Центр занятости располагает данными о более чем 600 вакансиях для бухгалтеров и экономистов, врачей, медицинских сестер, учителей и воспитателей.
"По этим позициям работодатели предлагают зарплаты от 30 до 100 тысяч рублей ежемесячно", – отметила замначальника отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям Татьяна Баринова.
Еще 126 вакансий открыты для водителей автомобилей. Средний размер зарплаты по этому направлению составляет 40 тысяч рублей. При этом Балаклавское рудоуправление готово принять на работу 17 водителей грузовых машин со сменным графиком работы, полной занятостью и заработной платой от 45 до 70 тысяч рублей.
Также востребованы подсобные рабочие. Работодатели заявили о более 240 вакансиях. Зарплаты по этим позициям варьируются от 20 до 60 тысяч рублей.
Но наибольшим спросом пользуются специалисты рабочих профессий и подсобные рабочие – виноградари, рабочие зеленого хозяйства, уборщики служебных помещений. Всего насчитывается порядка 700 вакансий на эти должности. Всего в Центре занятости располагают данными о 4,3 тыс вакансий в различных сферах.
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