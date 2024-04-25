https://crimea.ria.ru/20240425/putin-otsenil-situatsiyu-s-zarplatami-i-zanyatostyu-v-rossii-1136853161.html

Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в России

Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в России - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в России

В России снижается безработица и растет уровень зарплат, реальные доходы населения в прошлом году выросли на 4,5%. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T15:44

2024-04-25T15:44

2024-04-25T15:50

владимир путин (политик)

новости

россия

зарплата

финансы

рынок труда

безработица

доходы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В России снижается безработица и растет уровень зарплат, реальные доходы населения в прошлом году выросли на 4,5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.В частности, значительно снизилась безработица среди молодежи и безработица в тех регионах, где она была исторически высокой.Вопреки всем пессимистическим прогнозам, уровень безработицы в Республике Крым снижается, заявляла ранее эксперт в области рынка труда, HR-специалист Оксана Волкина, в настоящее время он составляет не более 4,1%. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики РоссииРабота для студентов в Крыму: ожидания и реальностьРынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцев

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, зарплата, финансы, рынок труда, безработица, доходы