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Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в России
Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в России - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в России
В России снижается безработица и растет уровень зарплат, реальные доходы населения в прошлом году выросли на 4,5%. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T15:44
2024-04-25T15:44
2024-04-25T15:50
владимир путин (политик)
новости
россия
зарплата
финансы
рынок труда
безработица
доходы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В России снижается безработица и растет уровень зарплат, реальные доходы населения в прошлом году выросли на 4,5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.В частности, значительно снизилась безработица среди молодежи и безработица в тех регионах, где она была исторически высокой.Вопреки всем пессимистическим прогнозам, уровень безработицы в Республике Крым снижается, заявляла ранее эксперт в области рынка труда, HR-специалист Оксана Волкина, в настоящее время он составляет не более 4,1%. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики РоссииРабота для студентов в Крыму: ожидания и реальностьРынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцев
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владимир путин (политик), новости, россия, зарплата, финансы, рынок труда, безработица, доходы
Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в России
В России растет уровень зарплат снижается безработица – Путин
15:44 25.04.2024 (обновлено: 15:50 25.04.2024)