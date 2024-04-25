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Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в России - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в России
Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в России - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в России
В России снижается безработица и растет уровень зарплат, реальные доходы населения в прошлом году выросли на 4,5%. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T15:44
2024-04-25T15:50
владимир путин (политик)
новости
россия
зарплата
финансы
рынок труда
безработица
доходы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В России снижается безработица и растет уровень зарплат, реальные доходы населения в прошлом году выросли на 4,5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.В частности, значительно снизилась безработица среди молодежи и безработица в тех регионах, где она была исторически высокой.Вопреки всем пессимистическим прогнозам, уровень безработицы в Республике Крым снижается, заявляла ранее эксперт в области рынка труда, HR-специалист Оксана Волкина, в настоящее время он составляет не более 4,1%. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики РоссииРабота для студентов в Крыму: ожидания и реальностьРынок труда в Крыму: есть ли вакансии для переселенцев
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владимир путин (политик), новости, россия, зарплата, финансы, рынок труда, безработица, доходы
Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в России

В России растет уровень зарплат снижается безработица – Путин

15:44 25.04.2024 (обновлено: 15:50 25.04.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В России снижается безработица и растет уровень зарплат, реальные доходы населения в прошлом году выросли на 4,5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Среднемесячная зарплата в реальном выражении за январь текущего года выросла на 8,5%, а реальные располагаемые доходы граждан в 2023 году выросли на 5,4%. Набрана хорошая, сильная динамика, что заметно и по состоянию рынка труда – сегодня в России рекордно низка безработица – менее 3%", – заявил президент.

В частности, значительно снизилась безработица среди молодежи и безработица в тех регионах, где она была исторически высокой.
Вопреки всем пессимистическим прогнозам, уровень безработицы в Республике Крым снижается, заявляла ранее эксперт в области рынка труда, HR-специалист Оксана Волкина, в настоящее время он составляет не более 4,1%.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияЗарплатаФинансыРынок трудаБезработицаДоходы
 
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