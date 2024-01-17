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Путин назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России
Путин назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Путин назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России
Инфляция в размере 7,4% по итогам прошлого года – вызов для экономики России. Об этом в ходе совещания с членами правительства сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T17:39
2024-01-17T17:39
2024-01-17T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Инфляция в размере 7,4% по итогам прошлого года – вызов для экономики России. Об этом в ходе совещания с членами правительства сообщил президент Владимир Путин.Российский лидер отметил высокие показатели роста, которые продемонстрировали промышленное производство, строительство, сельское хозяйство и туризм. При этом указал на наличие определенных рисков.Он также добавил, что за 10 месяцев прошлого года заработные платы выросли на 7,7%, что является неплохим результатом. Но, "имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим".В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что за три квартала 2023 года реальные доходы населения выросли на 4,4%.Ранее Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год с 6-7% до 7,5%. В этой связи ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 15% до 16%. В декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк будет удерживать повышенную ключевую ставку на протяжении длительного времени. Это связано с высокими инфляционными ожиданиями.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк планирует снизить ключевую ставку в 2024 годуПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемоБанк России не намерен снижать ключевую ставку в ближайшее время
https://crimea.ria.ru/20240117/rost-vvp-rossii-po-itogam-2023-goda-mozhet-uvelichitsya-do-4--putin-1134266506.html
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владимир путин (политик), россия, экономика, инфляция, центробанк рф, новости, минэкономразвития россии, максим решетников, безработица
Путин назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России
Путин рассчитывает на снижение инфляции до плановых показателей
17:39 17.01.2024 (обновлено: 17:41 17.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Инфляция в размере 7,4% по итогам прошлого года – вызов для экономики России. Об этом в ходе совещания с членами правительства сообщил президент Владимир Путин.
Российский лидер отметил высокие показатели роста, которые продемонстрировали промышленное производство, строительство, сельское хозяйство и туризм. При этом указал на наличие определенных рисков.
"Правда, есть и вызовы: инфляция – 7,4%. Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению этой задачи", – сказал Путин.
Он также добавил, что за 10 месяцев прошлого года заработные платы выросли на 7,7%, что является неплохим результатом. Но, "имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим".
В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что за три квартала 2023 года реальные доходы населения выросли на 4,4%.
"При этом заработные платы за 10 месяцев выросли в реальном выражении, на 7,7%, если в номинале смотреть – там больше 13 процентов. При этом все это достигнуто на фоне исторического минимума по безработице в 2,9 процента", – сообщил Решетников.
Ранее Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год
с 6-7% до 7,5%. В этой связи ЦБ принял решение повысить
ключевую ставку с 15% до 16%. В декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк будет удерживать повышенную ключевую ставку
на протяжении длительного времени. Это связано с высокими инфляционными ожиданиями.
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