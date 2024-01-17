https://crimea.ria.ru/20240117/putin-nazval-inflyatsiyu-odnim-iz-vyzovov-razvitiyu-ekonomiki-rossii-1134266898.html

Путин назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России

Путин назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Путин назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России

Инфляция в размере 7,4% по итогам прошлого года – вызов для экономики России. Об этом в ходе совещания с членами правительства сообщил президент Владимир Путин. РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T17:39

2024-01-17T17:39

2024-01-17T17:41

владимир путин (политик)

россия

экономика

инфляция

центробанк рф

новости

минэкономразвития россии

максим решетников

безработица

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Инфляция в размере 7,4% по итогам прошлого года – вызов для экономики России. Об этом в ходе совещания с членами правительства сообщил президент Владимир Путин.Российский лидер отметил высокие показатели роста, которые продемонстрировали промышленное производство, строительство, сельское хозяйство и туризм. При этом указал на наличие определенных рисков.Он также добавил, что за 10 месяцев прошлого года заработные платы выросли на 7,7%, что является неплохим результатом. Но, "имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим".В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что за три квартала 2023 года реальные доходы населения выросли на 4,4%.Ранее Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год с 6-7% до 7,5%. В этой связи ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 15% до 16%. В декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк будет удерживать повышенную ключевую ставку на протяжении длительного времени. Это связано с высокими инфляционными ожиданиями.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк планирует снизить ключевую ставку в 2024 годуПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемоБанк России не намерен снижать ключевую ставку в ближайшее время

https://crimea.ria.ru/20240117/rost-vvp-rossii-po-itogam-2023-goda-mozhet-uvelichitsya-do-4--putin-1134266506.html

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владимир путин (политик), россия, экономика, инфляция, центробанк рф, новости, минэкономразвития россии, максим решетников, безработица