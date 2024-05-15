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Российские педагоги смогут искать работу на специальном портале - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Российские педагоги смогут искать работу на специальном портале
Российские педагоги смогут искать работу на специальном портале - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Российские педагоги смогут искать работу на специальном портале
В России появится портал с информацией обо всех доступных вакансиях для педагогов в школах и колледжах. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T09:48
2024-05-15T10:22
сергей кравцов
новости
россия
минобразования рф
школа
учитель
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В России появится портал с информацией обо всех доступных вакансиях для педагогов в школах и колледжах. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.По его словам, портал позволит видеть информацию в режиме реального времени по кадровой потребности в каждой школе и колледже страны.Сергей Кравцов ранее поддержан думскими комитетами на пост главы министерства просвещения.В апреле стало известно, что классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах в малых населенных пунктах с 1 марта вдвое увеличен размер дополнительных выплат.Сенатор РФ от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре СФ Екатерина Алтабаева в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала мнение, что освобождение учителей от ненужной бумажной работы – одна из трех важнейших задач, которую необходимо решить ради главной цели: добиться повышения статуса и престижа педагогов в России.Читайте также на РИА Новости Крым:В России идет конкурс на создание единого учебника по историиДва века учительства: история династии педагогов из СакЗа классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей кравцов, новости, россия, минобразования рф, школа, учитель, образование в россии
Российские педагоги смогут искать работу на специальном портале

В России появится портал для педагогов обо всех доступных вакансиях – Кравцов

09:48 15.05.2024 (обновлено: 10:22 15.05.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в учебном классе в одной из школ. Архивное фото
Преподаватель в учебном классе в одной из школ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В России появится портал с информацией обо всех доступных вакансиях для педагогов в школах и колледжах. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

"В ближайшее время организуем единый портал для педагогов с актуальной информацией о вакансиях и предложениях по трудоустройству", – анонсировал Кравцов.

По его словам, портал позволит видеть информацию в режиме реального времени по кадровой потребности в каждой школе и колледже страны.
Сергей Кравцов ранее поддержан думскими комитетами на пост главы министерства просвещения.
В апреле стало известно, что классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах в малых населенных пунктах с 1 марта вдвое увеличен размер дополнительных выплат.
Сенатор РФ от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре СФ Екатерина Алтабаева в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала мнение, что освобождение учителей от ненужной бумажной работы – одна из трех важнейших задач, которую необходимо решить ради главной цели: добиться повышения статуса и престижа педагогов в России.
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Сергей КравцовНовостиРоссияМинобразования РФШколаУчительОбразование в России
 
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