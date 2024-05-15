https://crimea.ria.ru/20240515/rossiyskie-pedagogi-smogut-iskat-rabotu-na-spetsialnom-portale-1137263410.html

Российские педагоги смогут искать работу на специальном портале

Российские педагоги смогут искать работу на специальном портале - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Российские педагоги смогут искать работу на специальном портале

В России появится портал с информацией обо всех доступных вакансиях для педагогов в школах и колледжах. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T09:48

2024-05-15T09:48

2024-05-15T10:22

сергей кравцов

новости

россия

минобразования рф

школа

учитель

образование в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111605/85/1116058530_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_277e9564e05288ad7bb6257cbfa245ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В России появится портал с информацией обо всех доступных вакансиях для педагогов в школах и колледжах. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.По его словам, портал позволит видеть информацию в режиме реального времени по кадровой потребности в каждой школе и колледже страны.Сергей Кравцов ранее поддержан думскими комитетами на пост главы министерства просвещения.В апреле стало известно, что классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах в малых населенных пунктах с 1 марта вдвое увеличен размер дополнительных выплат.Сенатор РФ от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре СФ Екатерина Алтабаева в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала мнение, что освобождение учителей от ненужной бумажной работы – одна из трех важнейших задач, которую необходимо решить ради главной цели: добиться повышения статуса и престижа педагогов в России.Читайте также на РИА Новости Крым:В России идет конкурс на создание единого учебника по историиДва века учительства: история династии педагогов из СакЗа классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кравцов, новости, россия, минобразования рф, школа, учитель, образование в россии