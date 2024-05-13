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В России идет конкурс на создание единого учебника по истории - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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В России идет конкурс на создание единого учебника по истории
В России идет конкурс на создание единого учебника по истории - РИА Новости Крым, 13.05.2024
В России идет конкурс на создание единого учебника по истории
В России идет конкурс на создание нового единого учебника по истории для учащихся 5-9 классов. Об этом сообщил рекомендованный Госдумой РФ на пост министра... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T06:38
2024-05-13T06:38
новости
образование в россии
сергей кравцов
история
общество
школа
россия
учебники
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В России идет конкурс на создание нового единого учебника по истории для учащихся 5-9 классов. Об этом сообщил рекомендованный Госдумой РФ на пост министра просвещения страны Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.Также он выразил надежду, что к началу нового учебного году единый учебник по истории России для учеников 5-9 классов уже будет готов.Кроме того, по словам Кравцова, также началась подготовка по созданию единого учебника по такому предмету как обществознание.В середине апреля Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа истории в неделю, в 9 классах – по два часа, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информацииЧитайте также на РИА Новости Крым:В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предметДва века учительства: история династии педагогов из СакМузей региональной истории построят в Крыму
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РИА Новости Крым
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новости, образование в россии, сергей кравцов, история, общество, школа, россия, учебники
В России идет конкурс на создание единого учебника по истории

В России идет конкурс на создание учебника по истории для учеников 5-9 классов

06:38 13.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУчебник истории
Учебник истории - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В России идет конкурс на создание нового единого учебника по истории для учащихся 5-9 классов. Об этом сообщил рекомендованный Госдумой РФ на пост министра просвещения страны Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

"Идет конкурс на создание учебника, как мы и говорили, для 5-9 классов", – сказал Кравцов во время пресс-подхода в Госдуме РФ.

Также он выразил надежду, что к началу нового учебного году единый учебник по истории России для учеников 5-9 классов уже будет готов.
Кроме того, по словам Кравцова, также началась подготовка по созданию единого учебника по такому предмету как обществознание.
В середине апреля Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа истории в неделю, в 9 классах – по два часа, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
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