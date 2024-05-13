https://crimea.ria.ru/20240513/v-rossii-idet-konkurs-na-sozdanie-edinogo-uchebnika-po-istorii-1137219118.html

В России идет конкурс на создание единого учебника по истории

В России идет конкурс на создание единого учебника по истории - РИА Новости Крым, 13.05.2024

В России идет конкурс на создание единого учебника по истории

В России идет конкурс на создание нового единого учебника по истории для учащихся 5-9 классов. Об этом сообщил рекомендованный Госдумой РФ на пост министра... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T06:38

2024-05-13T06:38

2024-05-13T06:38

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образование в россии

сергей кравцов

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учебники

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В России идет конкурс на создание нового единого учебника по истории для учащихся 5-9 классов. Об этом сообщил рекомендованный Госдумой РФ на пост министра просвещения страны Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.Также он выразил надежду, что к началу нового учебного году единый учебник по истории России для учеников 5-9 классов уже будет готов.Кроме того, по словам Кравцова, также началась подготовка по созданию единого учебника по такому предмету как обществознание.В середине апреля Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа истории в неделю, в 9 классах – по два часа, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информацииЧитайте также на РИА Новости Крым:В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предметДва века учительства: история династии педагогов из СакМузей региональной истории построят в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, образование в россии, сергей кравцов, история, общество, школа, россия, учебники