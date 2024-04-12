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В России увеличили число часов на изучение истории в школах - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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В России увеличили число часов на изучение истории в школах
В России увеличили число часов на изучение истории в школах - РИА Новости Крым, 12.04.2024
В России увеличили число часов на изучение истории в школах
Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T16:21
2024-04-12T16:21
образование в россии
общество
история
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
школа
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа истории в неделю, в 9 классах - по два часа, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее общее количество часов, отведенных на изучение истории в школах, составляло 340.Читайте также на РИА Новости Крым:Два века учительства: история династии педагогов из СакПутин: надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионахУчителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем
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образование в россии, общество, история, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), школа, россия, новости
В России увеличили число часов на изучение истории в школах

Минпросвещения увеличило число часов на изучение истории в школах с 340 до 476

16:21 12.04.2024
 
Новые учебники по истории России за 11 класс
Новые учебники по истории России за 11 класс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа истории в неделю, в 9 классах - по два часа, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее общее количество часов, отведенных на изучение истории в школах, составляло 340.
"Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 476, в 5-8 классах по 3 часа в неделю, в 9 классе - по 2 часа в неделю", - говорится в документе.
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