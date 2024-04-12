https://crimea.ria.ru/20240412/v-rossii-uvelichili-chislo-chasov-na-izuchenie-istorii-v-shkolakh-1136510704.html

В России увеличили число часов на изучение истории в школах

В России увеличили число часов на изучение истории в школах - РИА Новости Крым, 12.04.2024

В России увеличили число часов на изучение истории в школах

Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T16:21

2024-04-12T16:21

2024-04-12T16:21

образование в россии

общество

история

министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа истории в неделю, в 9 классах - по два часа, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее общее количество часов, отведенных на изучение истории в школах, составляло 340.Читайте также на РИА Новости Крым:Два века учительства: история династии педагогов из СакПутин: надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионахУчителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем

https://crimea.ria.ru/20240410/rossiyskim-uchitelyam-udvoili-vyplaty-za-klassnoe-rukovodstvo-1136425742.html

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образование в россии, общество, история, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), школа, россия, новости