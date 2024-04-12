https://crimea.ria.ru/20240412/v-rossii-uvelichili-chislo-chasov-na-izuchenie-istorii-v-shkolakh-1136510704.html
В России увеличили число часов на изучение истории в школах
В России увеличили число часов на изучение истории в школах - РИА Новости Крым, 12.04.2024
В России увеличили число часов на изучение истории в школах
Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T16:21
2024-04-12T16:21
2024-04-12T16:21
образование в россии
общество
история
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
школа
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130945336_0:80:2561:1520_1920x0_80_0_0_c453eaffaca8ff575a31d0365f667583.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Минпросвещения России утвердило увеличение числа часов на изучение истории в школах до 476 с 1 сентября 2025 года, в 5-8 классах у школьников будет по три часа истории в неделю, в 9 классах - по два часа, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее общее количество часов, отведенных на изучение истории в школах, составляло 340.Читайте также на РИА Новости Крым:Два века учительства: история династии педагогов из СакПутин: надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионахУчителей и врачей в Севастополе обеспечат служебным жильем
https://crimea.ria.ru/20240410/rossiyskim-uchitelyam-udvoili-vyplaty-za-klassnoe-rukovodstvo-1136425742.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130945336_0:0:2269:1702_1920x0_80_0_0_d58e06e964add1909715e81911771464.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование в россии, общество, история, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), школа, россия, новости
В России увеличили число часов на изучение истории в школах
Минпросвещения увеличило число часов на изучение истории в школах с 340 до 476