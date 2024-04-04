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Путин: надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах
Путин: надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Путин: надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться роста доходов специалистов бюджетной сферы и устранить разрывы в оплате их труда в разных... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T14:53
2024-04-04T14:53
2024-04-04T14:57
владимир путин (политик)
зарплата
новости
россия
доходы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться роста доходов специалистов бюджетной сферы и устранить разрывы в оплате их труда в разных регионах страны.Путин отметил, что на первом этапе в субъектах РФ будут реализовываться пилотные проекты в этой области, а с 2027 года на так называемые отраслевые системы оплаты труда работников бюджетный сферы предстоит перейти в масштабах всей страны.Президент также подчеркнул, что зарплата на предприятиях любых форм собственности должна выплачиваться без задержек и в полном объеме. Эту ситуацию призваны контролировать профсоюзы, Федеральная служба по труду и занятости и органы прокуратуры.Владимир Путин ранее поручил правительству России обеспечить повышение минимального размера оплаты труда более чем в два раза к 2030 году - до 35 тысяч рублей в месяц.Повышение доходов и качества жизни граждан глава государства назвал безусловным приоритетом для России.Читайте также на РИА Новости Крым:За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавкуКому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиковПутин поручил не сбавлять темп роста зарплат в стране
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владимир путин (политик), зарплата, новости, россия, доходы
Путин: надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах
Путин заявил о необходимости устранить разрывы в оплате труда в разных регионах
14:53 04.04.2024 (обновлено: 14:57 04.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться роста доходов специалистов бюджетной сферы и устранить разрывы в оплате их труда в разных регионах страны.
"Правительство имеет поручение уже в следующем году в рамках пилотных проектов в регионах отработать новую модель оплаты труда бюджетников, включая работников образования, здравоохранения, культуры и научной сферы. Это сложная работа, она капиталоемкая, но она нужна... Безусловно, очень важно добиться роста доходов квалифицированных, нужных стране специалистов. Надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах", – сказал глава государства на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Путин отметил, что на первом этапе в субъектах РФ будут реализовываться пилотные проекты в этой области, а с 2027 года на так называемые отраслевые системы оплаты труда работников бюджетный сферы предстоит перейти в масштабах всей страны.
Президент также подчеркнул, что зарплата на предприятиях любых форм собственности должна выплачиваться без задержек и в полном объеме. Эту ситуацию призваны контролировать профсоюзы, Федеральная служба по труду и занятости и органы прокуратуры.
Владимир Путин ранее поручил
правительству России обеспечить повышение минимального размера оплаты труда более чем в два раза к 2030 году - до 35 тысяч рублей в месяц.
Повышение доходов
и качества жизни граждан глава государства назвал безусловным приоритетом для России.
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