https://crimea.ria.ru/20240404/putin-nado-ustranit-razryvy-v-oplate-truda-v-raznykh-regionakh-1136285050.html

Путин: надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах

Путин: надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Путин: надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться роста доходов специалистов бюджетной сферы и устранить разрывы в оплате их труда в разных... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T14:53

2024-04-04T14:53

2024-04-04T14:57

владимир путин (политик)

зарплата

новости

россия

доходы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/93232/52/932325274_0:109:2000:1234_1920x0_80_0_0_233096b153679d911b0eb8791befb1a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться роста доходов специалистов бюджетной сферы и устранить разрывы в оплате их труда в разных регионах страны.Путин отметил, что на первом этапе в субъектах РФ будут реализовываться пилотные проекты в этой области, а с 2027 года на так называемые отраслевые системы оплаты труда работников бюджетный сферы предстоит перейти в масштабах всей страны.Президент также подчеркнул, что зарплата на предприятиях любых форм собственности должна выплачиваться без задержек и в полном объеме. Эту ситуацию призваны контролировать профсоюзы, Федеральная служба по труду и занятости и органы прокуратуры.Владимир Путин ранее поручил правительству России обеспечить повышение минимального размера оплаты труда более чем в два раза к 2030 году - до 35 тысяч рублей в месяц.Повышение доходов и качества жизни граждан глава государства назвал безусловным приоритетом для России.Читайте также на РИА Новости Крым:За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавкуКому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиковПутин поручил не сбавлять темп роста зарплат в стране

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), зарплата, новости, россия, доходы