https://crimea.ria.ru/20240314/komu-povysyat-zarplaty-khoroshaya-novost-ozhidaet-pochti-300-tysyach-medikov-1135668555.html

Кому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиков

Кому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиков - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Кому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиков

Правительство России на заседании в пятницу рассмотрит постановление о повышении выплат медикам в малых городах. Меры поддержки почувствуют почти 290 тысяч... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T20:15

2024-03-14T20:15

2024-03-14T20:16

татьяна голикова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Правительство России на заседании в пятницу рассмотрит постановление о повышении выплат медикам в малых городах. Меры поддержки почувствуют почти 290 тысяч медицинских работников, сообщила на совещании правительства, которое прошло в режиме ВКС, вице-премьер Татьяна Голикова.В 2024 году на это из Федерального фонда обязательного медицинского страхования 70,6 млрд рублей."Соответствующие средства в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования предусмотрены, а постановление будет завтра рассмотрено на заседании правительства, и выплаты за март будут осуществлены в апреле", – сказала Голикова.Объем выплат медикам будет зависеть от количества жителей в населенных пунктах. Так, в городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал – 13 тысяч. В населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей, а для медицинских работников среднего звена – 30 тысяч, уточнила Татьяна Голикова.Вице-премьер также напомнила, что с 1 января прошлого года введены специальные социальные выплаты отдельным категориям медицинских работников первичного звена здравоохранения. В зависимости от категории и специальности их размер составляет от 4500 до 18 500 рублей.В Крыму утвержденные правительством выплаты с 1 января 2023 года получают многие сотрудники ФАПов и сельских амбулаторий. Кроме того, им также положены выплаты компенсации за оплату коммунальных услуг, а также компенсация аренды жилья.Читайте также на РИА Новости Крым:На зарплаты медикам дополнительно выделили 7,5 млрд рублейКрымский медик о новых правилах отпуска лекарств: мы к этому не готовыСрок лицензирования крымских больниц продлят на два года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, новости, россия, правительство россии, здравоохранение в россии, врач, общество, зарплата