https://crimea.ria.ru/20240314/komu-povysyat-zarplaty-khoroshaya-novost-ozhidaet-pochti-300-tysyach-medikov-1135668555.html
Кому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиков
Кому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиков - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Кому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиков
Правительство России на заседании в пятницу рассмотрит постановление о повышении выплат медикам в малых городах. Меры поддержки почувствуют почти 290 тысяч... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T20:15
2024-03-14T20:15
2024-03-14T20:16
татьяна голикова
новости
россия
правительство россии
здравоохранение в россии
врач
общество
зарплата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0f/1130759471_0:367:2988:2048_1920x0_80_0_0_1342b144e6929d90353928fdd4494664.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Правительство России на заседании в пятницу рассмотрит постановление о повышении выплат медикам в малых городах. Меры поддержки почувствуют почти 290 тысяч медицинских работников, сообщила на совещании правительства, которое прошло в режиме ВКС, вице-премьер Татьяна Голикова.В 2024 году на это из Федерального фонда обязательного медицинского страхования 70,6 млрд рублей."Соответствующие средства в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования предусмотрены, а постановление будет завтра рассмотрено на заседании правительства, и выплаты за март будут осуществлены в апреле", – сказала Голикова.Объем выплат медикам будет зависеть от количества жителей в населенных пунктах. Так, в городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал – 13 тысяч. В населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей, а для медицинских работников среднего звена – 30 тысяч, уточнила Татьяна Голикова.Вице-премьер также напомнила, что с 1 января прошлого года введены специальные социальные выплаты отдельным категориям медицинских работников первичного звена здравоохранения. В зависимости от категории и специальности их размер составляет от 4500 до 18 500 рублей.В Крыму утвержденные правительством выплаты с 1 января 2023 года получают многие сотрудники ФАПов и сельских амбулаторий. Кроме того, им также положены выплаты компенсации за оплату коммунальных услуг, а также компенсация аренды жилья.Читайте также на РИА Новости Крым:На зарплаты медикам дополнительно выделили 7,5 млрд рублейКрымский медик о новых правилах отпуска лекарств: мы к этому не готовыСрок лицензирования крымских больниц продлят на два года
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0f/1130759471_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_9144f023aaecc3e029be30c2db3a508e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, новости, россия, правительство россии, здравоохранение в россии, врач, общество, зарплата
Кому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиков
Медикам в малых городах будут доплачивать – Кабмин рассмотрит постановление
20:15 14.03.2024 (обновлено: 20:16 14.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Правительство России на заседании в пятницу рассмотрит постановление о повышении выплат медикам в малых городах. Меры поддержки почувствуют почти 290 тысяч медицинских работников, сообщила на совещании правительства, которое прошло в режиме ВКС, вице-премьер Татьяна Голикова.
"В соответствии с поручением президента РФ, с 1 марта 2024 года будут произведены начисления выплат медицинским работникам медицинских организаций и их структурных подразделений в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек… Эти меры затронут почти 290 тысяч медиков," – сказала она.
В 2024 году на это из Федерального фонда обязательного медицинского страхования 70,6 млрд рублей.
"Соответствующие средства в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования предусмотрены, а постановление будет завтра рассмотрено на заседании правительства, и выплаты за март будут осуществлены в апреле", – сказала Голикова.
Объем выплат медикам будет зависеть от количества жителей в населенных пунктах. Так, в городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал – 13 тысяч. В населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей, а для медицинских работников среднего звена – 30 тысяч, уточнила Татьяна Голикова.
Вице-премьер также напомнила, что с 1 января прошлого года введены специальные социальные выплаты отдельным категориям медицинских работников первичного звена здравоохранения. В зависимости от категории и специальности их размер составляет от 4500 до 18 500 рублей.
В Крыму утвержденные правительством выплаты с 1 января 2023 года получают многие сотрудники
ФАПов и сельских амбулаторий. Кроме того, им также положены выплаты компенсации за оплату коммунальных услуг, а также компенсация аренды жилья.
Читайте также на РИА Новости Крым: