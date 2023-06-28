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Срок лицензирования крымских больниц продлят на три года

Срок лицензирования крымских больниц продлят на три года - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Срок лицензирования крымских больниц продлят на три года

В Госдуме приняли в первом чтении поправки, согласно которым срок лицензирования медицинских учреждений в Крыму предлагается продлить до 1 января 2026 года. Об... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T08:29

2023-06-28T08:29

2023-06-28T08:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Госдуме приняли в первом чтении поправки, согласно которым срок лицензирования медицинских учреждений в Крыму предлагается продлить до 1 января 2026 года. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил депутат Госдумы от Керченского округа Константин Бахарев. Ранее все медицинские учреждения республики должны были получить лицензию до 1 июля 2023 года, но в силу ряда причин это оказалось невозможным."Медучреждения Крыма к 1 июля не будут в полном объеме охвачены лицензией, и самое главное, что есть дополнительная потребность в проведении строительно-монтажных работ, капитального ремонта в этих организациях, приобретении медицинского оборудования. Для доведения до федеральных стандартов еще нужен достаточно большой объем средств - около 400 млрд рублей. Соответственно, эти деньги не могут быть получены в одночасье, и, очевидно, что в рамках одного года они не могут быть выделены и вряд ли будут освоены, потому что мы понимаем, какой это объем работы", - объяснил парламентарий.По его словам, с 2014 года была проделана колоссальная работа, чтобы довести объекты здравоохранения до приемлемого уровня. По оценке министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, состояние крымской медицины до этого времени было "примерно на уровне 70-х годов".Тем не менее, остались некоторые ФАПы, больницы, поликлиники, которые не соответствуют современным санитарным нормам и нуждаются в серьезной реконструкции. По информации Константина Бахарева, порядка 20 медицинских организаций в Крыму не смогли получить лицензию в срок. Тем не менее прекратить оказывать в них медицинскую помощь невозможно, и чтобы они могли и дальше работать, сроки лицензирования нужно перенести.Далее закон будет рассмотрен во втором и в третьем чтениях, после чего поступит в Совет Федерации. Согласно процедуре, он вступит в законную силу после подписания президентом и опубликования. Но, по словам Константина Бахарева, действие закона распространено на правоотношения, возникшие с 1 июля 2023 года. То есть все медицинские учреждения Крыма смогут работать без лицензии до вступления в силу новых поправок."Люди будут получать медицинскую помощь, а медики - зарплату", - заверил Константин Бахарев.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что с 1 июля работа многих больниц и поликлиник Крыма может быть заблокирована в связи с тем, что не пройдена обязательная процедура лицензирования. Фонд ОМС готов прекратить финансировать профилактическую работу в таких медицинских организациях. При этом многие районные и сельские больницы на данный момент не могут получить разрешительные документы, поскольку нуждаются в дорогостоящем ремонте или даже строительстве новых зданий.В минздраве Республики Крым пообещали РИА Новости Крым прокомментировать сложившуюся ситуацию с лицензированием учреждений здравоохранения региона в течение дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренировка на протезах: Костомаров опубликовал первое видео после леченияКрымский детский хоспис: что сделано за год работы с паллиативными детьмиНововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплат

https://crimea.ria.ru/20230626/s-1-iyulya-v-krymu-mogut-prekratit-rabotu-nekotorye-bolnitsy-1129677670.html

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2023

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