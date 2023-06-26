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Тренировка на протезах: Костомаров опубликовал первое видео после лечения - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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Тренировка на протезах: Костомаров опубликовал первое видео после лечения
Тренировка на протезах: Костомаров опубликовал первое видео после лечения - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Тренировка на протезах: Костомаров опубликовал первое видео после лечения
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первое после выписки из больницы видео, на котором экс-фигурист тренируется с протезами на... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T16:48
2023-06-26T16:48
роман костомаров
спорт
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первое после выписки из больницы видео, на котором экс-фигурист тренируется с протезами на ногах. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.На видеозаписи Костомаров работает на велотренажере. В ролике показаны протезы на его ногах. Видео сопровождается музыкальной композицией "По-любому ты красавчик" в исполнении Machete.Фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.После второй операции состояние фигуриста резко ухудшилось. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Однако позже главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что спортсмену стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно.В конце апреля источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что состояние здоровья Костомарова нормализовалось, но выписать его из больницы смогут не раньше августа. "До установки протезов еще далеко", – отметил собеседник агентства.В начале мая спортсмен написал первый за все время госпитализации пост в соцсети, в котором поблагодарил всех, кто молился за него с верой о выздоровлении, и выразил надежду, что справится со сложнейшей ситуацией, которую предоставила ему жизнь, благодаря близким людям и врачам.Читайте также на РИА Новости Крым:Доктора Рошаля госпитализировали: что известноНиколай Дроздов попал в реанимацию - СМИСтало известно о состоянии Александра Розенбаума
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роман костомаров, спорт, россия, новости, здоровье, видео
Тренировка на протезах: Костомаров опубликовал первое видео после лечения

Экс-фигурист Роман Костомаров показал видео своей тренировки с протезами на ногах

16:48 26.06.2023
 
© Соцсети романа КостомароваРоман Костомаров тренируется с протезами на ногах
Роман Костомаров тренируется с протезами на ногах
© Соцсети романа Костомарова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первое после выписки из больницы видео, на котором экс-фигурист тренируется с протезами на ногах. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.
На видеозаписи Костомаров работает на велотренажере. В ролике показаны протезы на его ногах. Видео сопровождается музыкальной композицией "По-любому ты красавчик" в исполнении Machete.
"Ох уж, не просто это все ни морально, ни физически, мягко говоря. Но едем дальше, впереди самое сложное", - написал Костомаров в Instagram* (запрещена в России как экстремистская).
Фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.
После второй операции состояние фигуриста резко ухудшилось. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Однако позже главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что спортсмену стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно.
В конце апреля источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что состояние здоровья Костомарова нормализовалось, но выписать его из больницы смогут не раньше августа. "До установки протезов еще далеко", – отметил собеседник агентства.
В начале мая спортсмен написал первый за все время госпитализации пост в соцсети, в котором поблагодарил всех, кто молился за него с верой о выздоровлении, и выразил надежду, что справится со сложнейшей ситуацией, которую предоставила ему жизнь, благодаря близким людям и врачам.
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