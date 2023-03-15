https://crimea.ria.ru/20230315/stalo-izvestno-o-sostoyanii-aleksandra-rozenbauma-1127553757.html

Стало известно о состоянии Александра Розенбаума

Стало известно о состоянии Александра Розенбаума - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Стало известно о состоянии Александра Розенбаума

Музыкант Александр Розенбаум выписан из больницы после срочной операции в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера артиста Беллу... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T13:05

2023-03-15T13:05

2023-03-15T13:05

александр розенбаум

культура

общество

новости

здоровье

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Музыкант Александр Розенбаум выписан из больницы после срочной операции в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера артиста Беллу Купсину."Все хорошо, спасибо, он хорошо себя чувствует", - сказала Купсина.Как сообщалось ранее, Александр Розенбаум был госпитализирован, а затем прооперирован в отделении сосудистой хирургии в одной из больниц Красноярска. Операция прошла успешно. После выписки артист покинул город.Сам Розенбаум вчера написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что у него все в порядке, но выступление в Братске придется перенести, а в остальном гастрольный график остается в силе.Александр Розенбаум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант и композитор. В 2001 году удостоен звания Народного артиста России.Читайте также РИА Новости Крым:Александра Розенбаума экстренно прооперировали – СМИ Есть улучшения: стало известно о состоянии Костомарова Розенбаум перенес операцию - продюсер певца

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр розенбаум, культура, общество, новости, здоровье, россия