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Стало известно о состоянии Александра Розенбаума
Стало известно о состоянии Александра Розенбаума - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Стало известно о состоянии Александра Розенбаума
Музыкант Александр Розенбаум выписан из больницы после срочной операции в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера артиста Беллу... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T13:05
2023-03-15T13:05
2023-03-15T13:05
александр розенбаум
культура
общество
новости
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Музыкант Александр Розенбаум выписан из больницы после срочной операции в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера артиста Беллу Купсину."Все хорошо, спасибо, он хорошо себя чувствует", - сказала Купсина.Как сообщалось ранее, Александр Розенбаум был госпитализирован, а затем прооперирован в отделении сосудистой хирургии в одной из больниц Красноярска. Операция прошла успешно. После выписки артист покинул город.Сам Розенбаум вчера написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что у него все в порядке, но выступление в Братске придется перенести, а в остальном гастрольный график остается в силе.Александр Розенбаум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант и композитор. В 2001 году удостоен звания Народного артиста России.Читайте также РИА Новости Крым:Александра Розенбаума экстренно прооперировали – СМИ Есть улучшения: стало известно о состоянии Костомарова Розенбаум перенес операцию - продюсер певца
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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александр розенбаум, культура, общество, новости, здоровье, россия
Стало известно о состоянии Александра Розенбаума
Продюсер Белла Купсина рассказала о состоянии Александра Розенбаума
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Музыкант Александр Розенбаум выписан из больницы после срочной операции в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на продюсера артиста Беллу Купсину.
"Все хорошо, спасибо, он хорошо себя чувствует", - сказала Купсина.
Как сообщалось ранее, Александр Розенбаум был госпитализирован
, а затем прооперирован в отделении сосудистой хирургии в одной из больниц Красноярска. Операция прошла успешно. После выписки артист покинул город.
Сам Розенбаум вчера написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что у него все в порядке, но выступление в Братске придется перенести, а в остальном гастрольный график остается в силе.
Александр Розенбаум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант и композитор. В 2001 году удостоен звания Народного артиста России.
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