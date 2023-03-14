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Александра Розенбаума экстренно прооперировали - СМИ - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Александра Розенбаума экстренно прооперировали - СМИ
Александра Розенбаума экстренно прооперировали - СМИ - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Александра Розенбаума экстренно прооперировали - СМИ
Музыкант Александр Розенбаум попал в больницу во время гастролей, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на РЕН ТВ. РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T10:31
2023-03-14T10:31
александр розенбаум
происшествия
здоровье
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россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Музыкант Александр Розенбаум попал в больницу во время гастролей, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на РЕН ТВ.Артиста госпитализировали в Красноярске в отделение сосудистой хирургии. По предварительной информации, Розенбаум жаловался на боли в ноге. Во время обследования у певца обнаружили тромб, пишут "Невские новости".Розенбауму сделали операцию, которая прошла успешно. Сейчас музыкант находится под наблюдением врачей.Александр Розенбаум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант и композитор. В 2001 году удостоен звания Народного артиста России.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть улучшения: стало известно о состоянии КостомароваРозенбаум перенес операцию - продюсер певцаОлег Меньшиков экстренно госпитализирован - СМИ
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РИА Новости Крым
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александр розенбаум, происшествия, здоровье, культура, общество, россия, новости

Александра Розенбаума экстренно прооперировали - СМИ

10:31 14.03.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Александр Розенбаум. Архивное фото
Певец Александр Розенбаум. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Музыкант Александр Розенбаум попал в больницу во время гастролей, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на РЕН ТВ.
Артиста госпитализировали в Красноярске в отделение сосудистой хирургии. По предварительной информации, Розенбаум жаловался на боли в ноге. Во время обследования у певца обнаружили тромб, пишут "Невские новости".
Розенбауму сделали операцию, которая прошла успешно. Сейчас музыкант находится под наблюдением врачей.
Александр Розенбаум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант и композитор. В 2001 году удостоен звания Народного артиста России.
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