https://crimea.ria.ru/20230314/aleksandra-rozenbauma-ekstrenno-prooperirovali---smi-1127519216.html

Александра Розенбаума экстренно прооперировали - СМИ

Александра Розенбаума экстренно прооперировали - СМИ - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Александра Розенбаума экстренно прооперировали - СМИ

Музыкант Александр Розенбаум попал в больницу во время гастролей, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на РЕН ТВ. РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T10:31

2023-03-14T10:31

2023-03-14T10:31

александр розенбаум

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Музыкант Александр Розенбаум попал в больницу во время гастролей, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на РЕН ТВ.Артиста госпитализировали в Красноярске в отделение сосудистой хирургии. По предварительной информации, Розенбаум жаловался на боли в ноге. Во время обследования у певца обнаружили тромб, пишут "Невские новости".Розенбауму сделали операцию, которая прошла успешно. Сейчас музыкант находится под наблюдением врачей.Александр Розенбаум — советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант и композитор. В 2001 году удостоен звания Народного артиста России.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть улучшения: стало известно о состоянии КостомароваРозенбаум перенес операцию - продюсер певцаОлег Меньшиков экстренно госпитализирован - СМИ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр розенбаум, происшествия, здоровье, культура, общество, россия, новости