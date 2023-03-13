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Есть улучшения: стало известно о состоянии Костомарова - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Есть улучшения: стало известно о состоянии Костомарова
Есть улучшения: стало известно о состоянии Костомарова - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Есть улучшения: стало известно о состоянии Костомарова
В состоянии здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова наблюдается положительная динамика по всем показателям. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T12:03
2023-03-13T12:03
роман костомаров
спорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В состоянии здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова наблюдается положительная динамика по всем показателям. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Sport24.Ранее появилась информация, что фигурист постепенно приходит в себя, но у него синеет рука. Медики подозревают, что у него снова началось заражение крови.Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.После второй операции состояние фигуриста резко ухудшилось. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Однако позже главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. 4 марта стало известно, что Костомаров понемногу начал приходить в себя после плазмафереза. Врачи оценили его состояние как стабильное и имеющее положительную динамику.Читайте также на РИА Новости Крым:Роману Костомарову ампутировали стопыКостомаров начал приходить в сознание"У него все пошло не так": иммунолог оценила состояние Костомарова
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роман костомаров, спорт, новости, здоровье, россия
Есть улучшения: стало известно о состоянии Костомарова

Состояние Романа Костомарова улучшается по всем показателям - СМИ

12:03 13.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОлимпийский чемпион Роман Костомаров
Олимпийский чемпион Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В состоянии здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова наблюдается положительная динамика по всем показателям. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Sport24.
"У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей", — говорится в сообщении.
Ранее появилась информация, что фигурист постепенно приходит в себя, но у него синеет рука. Медики подозревают, что у него снова началось заражение крови.
Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.
После второй операции состояние фигуриста резко ухудшилось. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Однако позже главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. 4 марта стало известно, что Костомаров понемногу начал приходить в себя после плазмафереза. Врачи оценили его состояние как стабильное и имеющее положительную динамику.
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