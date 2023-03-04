Костомаров начал приходить в сознание
Роман Костомаров начал приходить в сознание и двигаться – источник
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров начал приходить в себя, в его состоянии наметилась положительная динамика. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает РИА Новости.
"Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться. До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее", - отметил собеседник агентства.
Накануне стало известно, что после процедуры очистки крови врачи оценивают состояние Романа Костомарова как стабильное и пытаются выводить фигуриста из медикаментозного сна.
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Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.
15 февраля состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого. Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться. Позже стало известно, что у фигуриста был спазм головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.
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