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Костомаров начал приходить в сознание - РИА Новости Крым, 04.03.2023
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Костомаров начал приходить в сознание
Костомаров начал приходить в сознание - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Костомаров начал приходить в сознание
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров начал приходить в себя, в его состоянии наметилась положительная динамика. Об этом со ссылкой на свой... РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T14:46
2023-03-04T14:46
роман костомаров
спорт
общество
здоровье
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров начал приходить в себя, в его состоянии наметилась положительная динамика. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает РИА Новости.Накануне стало известно, что после процедуры очистки крови врачи оценивают состояние Романа Костомарова как стабильное и пытаются выводить фигуриста из медикаментозного сна.Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.15 февраля состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого. Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться. Позже стало известно, что у фигуриста был спазм головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Роману Костомарову ампутировали стопы"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуристаЧто происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга
https://crimea.ria.ru/20230223/u-nego-vse-poshlo-ne-tak-immunolog-otsenila-sostoyanie-kostomarova-1127160560.html
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роман костомаров, спорт, общество, здоровье, здравоохранение в россии, новости
Костомаров начал приходить в сознание

Роман Костомаров начал приходить в сознание и двигаться – источник

14:46 04.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОлимпийский чемпион Роман Костомаров
Олимпийский чемпион Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров начал приходить в себя, в его состоянии наметилась положительная динамика. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает РИА Новости.
"Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться. До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее", - отметил собеседник агентства.
Накануне стало известно, что после процедуры очистки крови врачи оценивают состояние Романа Костомарова как стабильное и пытаются выводить фигуриста из медикаментозного сна.
Фигурист Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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"У него все пошло не так": иммунолог оценила состояние Костомарова
Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.
15 февраля состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого. Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться. Позже стало известно, что у фигуриста был спазм головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.
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Роман КостомаровСпортОбществоЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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