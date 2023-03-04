https://crimea.ria.ru/20230304/kostomarov-nachal-prikhodit-v-soznanie-1127345808.html

Костомаров начал приходить в сознание

Костомаров начал приходить в сознание - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Костомаров начал приходить в сознание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров начал приходить в себя, в его состоянии наметилась положительная динамика. Об этом со ссылкой на свой... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T14:46

2023-03-04T14:46

2023-03-04T14:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров начал приходить в себя, в его состоянии наметилась положительная динамика. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает РИА Новости.Накануне стало известно, что после процедуры очистки крови врачи оценивают состояние Романа Костомарова как стабильное и пытаются выводить фигуриста из медикаментозного сна.Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.15 февраля состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого. Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться. Позже стало известно, что у фигуриста был спазм головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Роману Костомарову ампутировали стопы"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуристаЧто происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга

https://crimea.ria.ru/20230223/u-nego-vse-poshlo-ne-tak-immunolog-otsenila-sostoyanie-kostomarova-1127160560.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман костомаров, спорт, общество, здоровье, здравоохранение в россии, новости