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"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуриста - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуриста
"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуриста - РИА Новости Крым, 21.02.2023
"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуриста
У олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года Романа Костомарова произошел инсульт, он провел ночь в реанимации. Об этом со ссылкой на свой источник... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T11:48
2023-02-21T11:48
роман костомаров
общество
новости
спорт
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. У олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года Романа Костомарова произошел инсульт, он провел ночь в реанимации. Об этом со ссылкой на свой источник сообщают "Известия".Кроме того, у пациента диагностирован сепсис.Также появилась информация, что у спортсмена диагностирован вторичный менингит.Накануне стало известно, что состояние Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое из-за поражения части мозга. Произошло кровоизлияние и появилась гематома.Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.15 февраля СМИ сообщили, что состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что спортсмен не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого.Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться.Читайте также на РИА Новости Крым:Состояние Костомарова резко ухудшилось - что известноРоману Костомарову ампутировали стопы"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста Костомарова
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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роман костомаров, общество, новости, спорт, здоровье
"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуриста

Источник: у фигуриста Романа Костомарова произошел инсульт

11:48 21.02.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФигурист Роман Костомаров
Фигурист Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. У олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года Романа Костомарова произошел инсульт, он провел ночь в реанимации. Об этом со ссылкой на свой источник сообщают "Известия".
Кроме того, у пациента диагностирован сепсис.

"Тяжелая ночь была для фигуриста Романа Костомарова. Всю ночь был в реанимации. У Романа сепсис крови, ее всю ночь очищали при помощи плазмафереза", — рассказал собеседник издания.

Также появилась информация, что у спортсмена диагностирован вторичный менингит.
Накануне стало известно, что состояние Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое из-за поражения части мозга. Произошло кровоизлияние и появилась гематома.
Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.
15 февраля СМИ сообщили, что состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что спортсмен не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого.
Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться.
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