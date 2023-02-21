https://crimea.ria.ru/20230221/tyazhelaya-noch-dlya-kostomarova-vrachi-boryutsya-za-zhizn-figurista-1127119085.html

"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуриста

"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуриста - РИА Новости Крым, 21.02.2023

"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуриста

У олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года Романа Костомарова произошел инсульт, он провел ночь в реанимации. Об этом со ссылкой на свой источник... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T11:48

2023-02-21T11:48

2023-02-21T11:48

роман костомаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. У олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года Романа Костомарова произошел инсульт, он провел ночь в реанимации. Об этом со ссылкой на свой источник сообщают "Известия".Кроме того, у пациента диагностирован сепсис.Также появилась информация, что у спортсмена диагностирован вторичный менингит.Накануне стало известно, что состояние Романа Костомарова оценивается как крайне тяжелое из-за поражения части мозга. Произошло кровоизлияние и появилась гематома.Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.15 февраля СМИ сообщили, что состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что спортсмен не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого.Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться.Читайте также на РИА Новости Крым:Состояние Костомарова резко ухудшилось - что известноРоману Костомарову ампутировали стопы"Главное – живи": что известно о состоянии фигуриста Костомарова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман костомаров, общество, новости, спорт, здоровье