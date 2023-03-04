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Врачи пытаются выводить фигуриста Костомарова из медикаментозного сна - РИА Новости Крым, 04.03.2023
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Врачи пытаются выводить фигуриста Костомарова из медикаментозного сна
Врачи пытаются выводить фигуриста Костомарова из медикаментозного сна - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Врачи пытаются выводить фигуриста Костомарова из медикаментозного сна
После процедуры очистки крови врачи оценивают состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова как стабильное. Медики пытаются выводить... РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T12:59
2023-03-04T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. После процедуры очистки крови врачи оценивают состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова как стабильное. Медики пытаются выводить фигуриста из медикаментозного сна, пишут "Известия".Плазмаферез и успокоительныеСо ссылкой на врачей Коммунарки издание уточняет, что проведенный плазмаферез (процедура по очистке крови) дает Костомарову шанс на выздоровление."Несколько дней медики будут наблюдать за состоянием фигуриста, чтобы понять, сможет ли организм спортсмена сам поддерживать стабильное состояние без аппаратов", - пишет СМИ.Накануне источник сообщал, что спортсмен постепенно приходит в себя, в его состоянии есть некоторые улучшения.При этом "Комсомольская правда" со ссылкой на источник пишет, что фигуристу регулярно вводят успокоительное."Роман постоянно вскакивает, беспокойный. Пока новые операции не планируются", - сообщил КП источник в Комунарке.В конце февраля источник СМИ писали, что врачи стараются приводить фигуриста в сознание, но его самочувствие пока не позволяет долго бодрствовать.Борьба за жизнь20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. По мнению врача-терапевта и иммунолога Ирины Ярцевой, у Романа Костомарова имеет место редкий случай отказа иммунной системы, поэтому никакие прогнозы по его состоянию сделать нельзя.Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.15 февраля СМИ сообщили, что состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого. Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться.Читайте также на РИА Новости Крым:"Cтараются приводить в сознание": стало известно о состоянии КостомароваЧто происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга"У него все пошло не так": иммунолог оценила состояние Костомарова
https://crimea.ria.ru/20230226/doktora-roshalya-gospitalizirovali-chto-izvestno-1127207552.html
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роман костомаров, общество, спорт, россия, здравоохранение в россии, здоровье, новости
Врачи пытаются выводить фигуриста Костомарова из медикаментозного сна

Врачи пытаются вывести фигуриста Романа Костомарова из медикаментозного сна – СМИ

12:59 04.03.2023 (обновлено: 13:12 04.03.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОлимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. После процедуры очистки крови врачи оценивают состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова как стабильное. Медики пытаются выводить фигуриста из медикаментозного сна, пишут "Известия".

Плазмаферез и успокоительные

Со ссылкой на врачей Коммунарки издание уточняет, что проведенный плазмаферез (процедура по очистке крови) дает Костомарову шанс на выздоровление.
"Несколько дней медики будут наблюдать за состоянием фигуриста, чтобы понять, сможет ли организм спортсмена сам поддерживать стабильное состояние без аппаратов", - пишет СМИ.
Накануне источник сообщал, что спортсмен постепенно приходит в себя, в его состоянии есть некоторые улучшения.
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При этом "Комсомольская правда" со ссылкой на источник пишет, что фигуристу регулярно вводят успокоительное.
"Роман постоянно вскакивает, беспокойный. Пока новые операции не планируются", - сообщил КП источник в Комунарке.
В конце февраля источник СМИ писали, что врачи стараются приводить фигуриста в сознание, но его самочувствие пока не позволяет долго бодрствовать.

Борьба за жизнь

20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. По мнению врача-терапевта и иммунолога Ирины Ярцевой, у Романа Костомарова имеет место редкий случай отказа иммунной системы, поэтому никакие прогнозы по его состоянию сделать нельзя.
Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.
15 февраля СМИ сообщили, что состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого. Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться.
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