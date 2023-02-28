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"Cтараются приводить в сознание": стало известно о состоянии Костомарова

"Cтараются приводить в сознание": стало известно о состоянии Костомарова - РИА Новости Крым, 28.02.2023

"Cтараются приводить в сознание": стало известно о состоянии Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Матч ТВ". РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T17:40

2023-02-28T17:40

2023-02-28T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Матч ТВ".20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. По мнению врача-терапевта и иммунолога Ирины Ярцевой, у Романа Костомарова имеет место редкий случай отказа иммунной системы, поэтому никакие прогнозы по его состоянию сделать нельзя.Что происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.15 февраля СМИ сообщили, что состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что спортсмен не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого. Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться.Читайте также на РИА Новости Крым:Роману Костомарову ампутировали стопы"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуристаЧто происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга

https://crimea.ria.ru/20230223/u-nego-vse-poshlo-ne-tak-immunolog-otsenila-sostoyanie-kostomarova-1127160560.html

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роман костомаров, спорт, россия, общество, здоровье, новости, здравоохранение в россии