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"Cтараются приводить в сознание": стало известно о состоянии Костомарова - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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"Cтараются приводить в сознание": стало известно о состоянии Костомарова
"Cтараются приводить в сознание": стало известно о состоянии Костомарова - РИА Новости Крым, 28.02.2023
"Cтараются приводить в сознание": стало известно о состоянии Костомарова
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Матч ТВ". РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T17:40
2023-02-28T17:40
роман костомаров
спорт
россия
общество
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здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Матч ТВ".20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. По мнению врача-терапевта и иммунолога Ирины Ярцевой, у Романа Костомарова имеет место редкий случай отказа иммунной системы, поэтому никакие прогнозы по его состоянию сделать нельзя.Что происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.15 февраля СМИ сообщили, что состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что спортсмен не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого. Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться.Читайте также на РИА Новости Крым:Роману Костомарову ампутировали стопы"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуристаЧто происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга
https://crimea.ria.ru/20230223/u-nego-vse-poshlo-ne-tak-immunolog-otsenila-sostoyanie-kostomarova-1127160560.html
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роман костомаров, спорт, россия, общество, здоровье, новости, здравоохранение в россии
"Cтараются приводить в сознание": стало известно о состоянии Костомарова

Фигурист Роман Костомаров остается в стабильно тяжелом состоянии – СМИ

17:40 28.02.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФигурист Роман Костомаров
Фигурист Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Матч ТВ".
20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. По мнению врача-терапевта и иммунолога Ирины Ярцевой, у Романа Костомарова имеет место редкий случай отказа иммунной системы, поэтому никакие прогнозы по его состоянию сделать нельзя.
Что происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга
"Состояние по‑прежнему стабильно тяжелое. Врачи стараются приводить его в сознание, но самочувствие пока не позволяет долго бодрствовать", — рассказал источник.
Фигурист Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.
Фигурист Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 10:50
"У него все пошло не так": иммунолог оценила состояние Костомарова
15 февраля СМИ сообщили, что состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что спортсмен не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого. Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться.
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Что происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга
 
Роман КостомаровСпортРоссияОбществоЗдоровьеНовостиЗдравоохранение в России
 
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