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Синеет рука: врачи заподозрили у Костомарова повторный сепсис - РИА Новости Крым, 05.03.2023
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Синеет рука: врачи заподозрили у Костомарова повторный сепсис
Синеет рука: врачи заподозрили у Костомарова повторный сепсис - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Синеет рука: врачи заподозрили у Костомарова повторный сепсис
Врачи больницы в Коммунарке не исключают, что у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова мог развиться повторный сепсис. Об этом пишут... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T13:49
2023-03-05T13:49
роман костомаров
спорт
общество
россия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Врачи больницы в Коммунарке не исключают, что у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова мог развиться повторный сепсис. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники.По данным издания, Костомаров постепенно приходит в себя, но у него синеет одна рука. Медики подозревают, что у бывшего спортсмена снова началось заражение крови.Также сообщается, что в ближайшее время с пациентом начнет работать психолог. Рядом Сейчас с Костомаровым постоянно находится его жена, бывшая фигуристка Оксана Домнина.После стабилизации состояния его ждет длительный период реабилитации, добавляют врачи.Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.15 февраля состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого. Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться. Позже стало известно, что у фигуриста был спазм головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.4 марта стало известно, что Костомаров понемногу начал приходить в себя после плазмафереза (процедуры по очистке крови). Врачи оценили его состояние как стабильное и имеющее положительную динамику.Читайте также на РИА Новости Крым:Роману Костомарову ампутировали стопы"Тяжелая ночь для Костомарова": врачи борются за жизнь фигуристаЧто происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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роман костомаров, спорт, общество, россия, здоровье, новости
Синеет рука: врачи заподозрили у Костомарова повторный сепсис

"Известия": врачи заподозрили повторное начало сепсиса у фигуриста Костомарова

13:49 05.03.2023
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкБольница. Архивное фото
Больница. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Врачи больницы в Коммунарке не исключают, что у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова мог развиться повторный сепсис. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники.
По данным издания, Костомаров постепенно приходит в себя, но у него синеет одна рука. Медики подозревают, что у бывшего спортсмена снова началось заражение крови.
Также сообщается, что в ближайшее время с пациентом начнет работать психолог. Рядом Сейчас с Костомаровым постоянно находится его жена, бывшая фигуристка Оксана Домнина.
После стабилизации состояния его ждет длительный период реабилитации, добавляют врачи.
Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где делали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, необходимую в экстренных случаях для поддержания жизни. На фоне улучшения самочувствия спортсмена отключили от этой системы, однако затем стало известно, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.
15 февраля состояние фигуриста резко ухудшилось после второй операции. Сообщалось, что он не может самостоятельно дышать и находится под седацией. Опасения медиков вызывает развившийся фиброз левого легкого. Однако уже на следующий день главный врач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал, что ему стало лучше и дышит Костомаров самостоятельно. Вместе с тем врач отметил, что органы фигуриста пострадали из-за тяжелой инфекции и ситуация может меняться. Позже стало известно, что у фигуриста был спазм головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.
4 марта стало известно, что Костомаров понемногу начал приходить в себя после плазмафереза (процедуры по очистке крови). Врачи оценили его состояние как стабильное и имеющее положительную динамику.
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