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Какой будет погода в Крыму в пятницу
Какой будет погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Какой будет погода в Крыму в пятницу
В последний рабочий день на этой неделе в Крыму стихнет ветер и распогодится. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T00:01
2024-05-03T00:01
2024-05-03T00:01
крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
судак
ялта
алушта
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В последний рабочий день на этой неделе в Крыму стихнет ветер и распогодится. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре."3 мая погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, на побережье до +15; днем +20…25, в горах +14…19", - уточнили синоптики.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9…11; днем +22...24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, нем +21…23.В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +13...15, днем +22...24.В Судаке, Евпатории и Феодосии сухо. Ночью столбики термометров покажут до +13, днем потеплеет до +23 градусов.
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симферополь
севастополь
судак
ялта
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, судак, ялта, алушта, евпатория, феодосия, новости крыма
Какой будет погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму утихнет ветер и потеплеет до +25
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В последний рабочий день на этой неделе в Крыму стихнет ветер и распогодится. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"3 мая погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, на побережье до +15; днем +20…25, в горах +14…19", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9…11; днем +22...24.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, нем +21…23.
В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +13...15, днем +22...24.
В Судаке, Евпатории и Феодосии сухо. Ночью столбики термометров покажут до +13, днем потеплеет до +23 градусов.