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Какой будет погода в Крыму в пятницу

Какой будет погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Какой будет погода в Крыму в пятницу

В последний рабочий день на этой неделе в Крыму стихнет ветер и распогодится. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T00:01

2024-05-03T00:01

2024-05-03T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

судак

ялта

алушта

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В последний рабочий день на этой неделе в Крыму стихнет ветер и распогодится. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре."3 мая погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, на побережье до +15; днем +20…25, в горах +14…19", - уточнили синоптики.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9…11; днем +22...24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, нем +21…23.В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +13...15, днем +22...24.В Судаке, Евпатории и Феодосии сухо. Ночью столбики термометров покажут до +13, днем потеплеет до +23 градусов.

крым

симферополь

севастополь

судак

ялта

алушта

евпатория

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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