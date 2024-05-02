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Главное за день: 2 мая - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Главное за день: 2 мая
Главное за день: 2 мая - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Главное за день: 2 мая
Российские войска освободили населенный пункт Бердычи в Донбассе. Эммануэль Макрон снова заявил о возможности отправки французских войск на Украину. ПВО сбила... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T22:56
2024-05-02T22:56
россия
великобритания
в мире
михаил мишустин
новости сво
промышленность россии
поставки западного оружия украине
украина
эммануэль макрон
франция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Бердычи в Донбассе. Эммануэль Макрон снова заявил о возможности отправки французских войск на Украину. ПВО сбила 12 беспилотников над российскими регионами. На Украине заявили по выходе из строя половины энергетических мощностей страны. Лондон заявил о легитимности украинских ударов по целям на территории России и опроверг. Минпромторгу России поручили увеличить производство автомобилей, лекарств и стройматериалов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В ДНР освобождено село БердычиПодразделения российской группировки войск "Центр" полностью освободили населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.Российские войска продолжили улучшать тактическое положение и занимать более выгодные рубежи в зоне СВО. За минувшие сутки противник потерял 930 боевиков убитыми и ранеными.Также подразделения ВС РФ уничтожили вражеский цех по производству ракет и боеприпасов, две боевые машины системы залпового огня HIMARS, склад ракетно-артиллерийского вооружения и сбили 25 беспилотников ВСУ.Макрон вновь заговорил о вводе войск на УкраинуПрезидент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Париж может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Франции об отправке такого контингента.Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления Макрона об отправке войск является попыткой шантажировать Россию и угрожать ей эскалацией конфликта.ПВО сбила 12 беспилотников над российскими регионамиВ ночь на четверг силы ПВО сбили и перехватили над российскими регионами 12 украинских беспилотников. В Минобороны РФ уточнили, что пять дронов были сбиты над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Белгородской области, два – над Ростовской областью и три – над территорией Краснодарского края.На Украине вышли из строя половина энергетических мощностейПоловина энергетических мощностей Украины пришла в негодность, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.По его словам, российские баллистические ракеты являются "настоящим бичом". Он также признал, что Россия за два года конфликта стала успешнее в производстве оружия, "чем весь западный альянс".Лондон заявил о легитимности ударов Киева западным оружием по целям в РФГлава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что у Украины якобы есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России. По его словам, "Украина чувствует необходимость гарантировать, что она защищает себя".Позже агентство Рейтер отозвало публикацию для пересмотра "определенных деталей в тексте". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это скандалом, который вынудил Лондон "дать заднюю".Мишустин поручил выпускать больше машин и лекарствМинпромторгу необходимо проработать меры, направленные на увеличение предложения промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств, строительных материалов, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Кроме того, он поручил Минэнерго утвердить комплекс первоочередных мероприятий, направленных на увеличение предложения бензина и дизельного топлива.
https://crimea.ria.ru/20240502/v-rossii-obyavlen-v-rozysk-eks-glava-sbu-1137000235.html
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россия, великобритания, в мире, михаил мишустин, новости сво, промышленность россии, поставки западного оружия украине, украина, эммануэль макрон, франция, главное за день, новости
Главное за день: 2 мая

Главные события и заявления четверга, 2 мая

22:56 02.05.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Бердычи в Донбассе. Эммануэль Макрон снова заявил о возможности отправки французских войск на Украину. ПВО сбила 12 беспилотников над российскими регионами. На Украине заявили по выходе из строя половины энергетических мощностей страны. Лондон заявил о легитимности украинских ударов по целям на территории России и опроверг. Минпромторгу России поручили увеличить производство автомобилей, лекарств и стройматериалов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В ДНР освобождено село Бердычи

Подразделения российской группировки войск "Центр" полностью освободили населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
Российские войска продолжили улучшать тактическое положение и занимать более выгодные рубежи в зоне СВО. За минувшие сутки противник потерял 930 боевиков убитыми и ранеными.
Также подразделения ВС РФ уничтожили вражеский цех по производству ракет и боеприпасов, две боевые машины системы залпового огня HIMARS, склад ракетно-артиллерийского вооружения и сбили 25 беспилотников ВСУ.
Валентин Наливайченко - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
21:44
В России объявлен в розыск экс-глава СБУ

Макрон вновь заговорил о вводе войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist не исключил, что Париж может ввести свои войска на Украину в случае прорыва Вооруженными силами РФ фронта и обращения Киева к Франции об отправке такого контингента.
Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления Макрона об отправке войск является попыткой шантажировать Россию и угрожать ей эскалацией конфликта.

ПВО сбила 12 беспилотников над российскими регионами

В ночь на четверг силы ПВО сбили и перехватили над российскими регионами 12 украинских беспилотников. В Минобороны РФ уточнили, что пять дронов были сбиты над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Белгородской области, два – над Ростовской областью и три – над территорией Краснодарского края.
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
20:38
Передаст ли Турция Украине системы С-400 – ответ Анкары

На Украине вышли из строя половина энергетических мощностей

Половина энергетических мощностей Украины пришла в негодность, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, российские баллистические ракеты являются "настоящим бичом". Он также признал, что Россия за два года конфликта стала успешнее в производстве оружия, "чем весь западный альянс".

Лондон заявил о легитимности ударов Киева западным оружием по целям в РФ

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что у Украины якобы есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России. По его словам, "Украина чувствует необходимость гарантировать, что она защищает себя".
Позже агентство Рейтер отозвало публикацию для пересмотра "определенных деталей в тексте". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это скандалом, который вынудил Лондон "дать заднюю".
Траурные мероприятия, посвященные годовщине трагедии 2 мая 2014 года в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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Как трагедия в Одессе сломила всю Украину 10 лет назад

Мишустин поручил выпускать больше машин и лекарств

Минпромторгу необходимо проработать меры, направленные на увеличение предложения промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств, строительных материалов, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Кроме того, он поручил Минэнерго утвердить комплекс первоочередных мероприятий, направленных на увеличение предложения бензина и дизельного топлива.
 
РоссияВеликобританияВ миреМихаил МишустинНовости СВОПромышленность РоссииПоставки западного оружия УкраинеУкраинаЭммануэль МакронФранцияГлавное за деньНовости
 
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22:56Главное за день: 2 мая
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