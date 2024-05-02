https://crimea.ria.ru/20240502/raketnyy-tsekh-vsu-razbit-rossiyskimi-silami-1136988652.html

Ракетный цех ВСУ разбит российскими силами

Ракетный цех ВСУ разбит российскими силами - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Ракетный цех ВСУ разбит российскими силами

Российские военные разбили вражеский цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и уничтожили 25 беспилотников ВСУ,... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T13:56

2024-05-02T13:56

2024-05-02T13:49

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

поставки западного оружия украине

himars

авиабомба hammer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129911324_0:207:3040:1917_1920x0_80_0_0_837e21cc9b1b9df81fb35f2d3f63de6b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Российские военные разбили вражеский цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и уничтожили 25 беспилотников ВСУ, сообщает в четверг Минобороны России.Российские средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников, две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, три американских реактивных снаряда HIMARS и один "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 673 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 898 танков и других боевых бронированных машин, 1277 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 441 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ — МинобороныАрмия России освободила Бердычи в ДонбассеРоссийские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , поставки западного оружия украине, himars, авиабомба hammer