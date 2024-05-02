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Ракетный цех ВСУ разбит российскими силами
Ракетный цех ВСУ разбит российскими силами - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Ракетный цех ВСУ разбит российскими силами
Российские военные разбили вражеский цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и уничтожили 25 беспилотников ВСУ,... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T13:56
2024-05-02T13:56
2024-05-02T13:49
новости сво
министерство обороны рф
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вооруженные силы россии
потери всу
поставки западного оружия украине
himars
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Российские военные разбили вражеский цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и уничтожили 25 беспилотников ВСУ, сообщает в четверг Минобороны России.Российские средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников, две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, три американских реактивных снаряда HIMARS и один "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 673 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 898 танков и других боевых бронированных машин, 1277 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 441 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ — МинобороныАрмия России освободила Бердычи в ДонбассеРоссийские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , поставки западного оружия украине, himars, авиабомба hammer
Ракетный цех ВСУ разбит российскими силами
ВС РФ уничтожили украинский цех по производству ракет и боеприпасов и две машины HIMARS
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Российские военные разбили вражеский цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения и уничтожили 25 беспилотников ВСУ, сообщает в четверг Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки уничтожены две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 117-ти районах", - сказано в сообщении.
Российские средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников, две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, три американских реактивных снаряда HIMARS и один "Ураган".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 673 беспилотных летательных аппарата, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 898 танков и других боевых бронированных машин, 1277 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 441 единица специальной военной автомобильной техники.
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