https://crimea.ria.ru/20221104/vks-rf-razbili-tsekha-po-sboru-raketnykh-dvigateley-dlya-vsu--minoborony-1125236358.html
ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ — Минобороны
ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ — Минобороны - РИА Новости Крым, 04.11.2022
ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ — Минобороны
ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей в Павлограде, под Днепропетровском. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T14:35
2022-11-04T14:35
2022-11-04T14:35
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей в Павлограде, под Днепропетровском. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Кроме того, разбиты три цеха завода "Коммунар" в Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня.Также ВС РФ уничтожили четыре склада боеприпасов в Новониколаевки, Красноармейска, Северска ДНР и херсонской Новоалександровки, сбили четыре украинских БПЛА над Александровкой Херсонской области и Докучаевском Донецкой Народной Республики, перехватили в воздухе девять РСЗО HIMARS и три реактивных снаряда "Ураган" в районе Чернобаевки.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), игорь конашенков
ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ — Минобороны
Минобороны: в Павлограде разбиты цеха по сбору ракетных двигателей
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей в Павлограде, под Днепропетровском. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области", - сообщил Конашекнов.
Кроме того, разбиты три цеха завода "Коммунар" в Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня.
Также ВС РФ уничтожили четыре склада боеприпасов в Новониколаевки, Красноармейска, Северска ДНР и херсонской Новоалександровки, сбили четыре украинских БПЛА над Александровкой Херсонской области и Докучаевском Донецкой Народной Республики, перехватили в воздухе девять РСЗО HIMARS и три реактивных снаряда "Ураган" в районе Чернобаевки.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники.