https://crimea.ria.ru/20221104/vks-rf-razbili-tsekha-po-sboru-raketnykh-dvigateley-dlya-vsu--minoborony-1125236358.html

ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ — Минобороны

ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ — Минобороны - РИА Новости Крым, 04.11.2022

ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ — Минобороны

ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей в Павлограде, под Днепропетровском. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T14:35

2022-11-04T14:35

2022-11-04T14:35

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125164506_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_1a43ec8e9b9a920f14a785c2f2132296.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей в Павлограде, под Днепропетровском. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Кроме того, разбиты три цеха завода "Коммунар" в Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня.Также ВС РФ уничтожили четыре склада боеприпасов в Новониколаевки, Красноармейска, Северска ДНР и херсонской Новоалександровки, сбили четыре украинских БПЛА над Александровкой Херсонской области и Докучаевском Донецкой Народной Республики, перехватили в воздухе девять РСЗО HIMARS и три реактивных снаряда "Ураган" в районе Чернобаевки.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 330 самолетов, 168 вертолетов, 2426 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6322 танка и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7027 единиц специальной военной автомобильной техники.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), игорь конашенков