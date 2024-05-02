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Армия России освободила Бердычи в Донбассе

Армия России освободила Бердычи в Донбассе - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Армия России освободила Бердычи в Донбассе

Населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной Республике полностью освобожден российскими войсками. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T13:06

2024-05-02T13:06

2024-05-02T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной Республике полностью освобожден российскими войсками. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, российские войска на этом направлении отразили 10 контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновка и Нетайлово ДНР.Также были поражены формирования 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНРУничтожен цех сборки украинских беспилотниковВС России отразили 12 контратак и 3 атаки ВСУ - уничтожены 975 боевиков

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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