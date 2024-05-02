Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила Бердычи в Донбассе - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240502/armiya-rossii-osvobodila-berdychi-v-donbasse-1136986914.html
Армия России освободила Бердычи в Донбассе
Армия России освободила Бердычи в Донбассе - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Армия России освободила Бердычи в Донбассе
Населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной Республике полностью освобожден российскими войсками. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T13:06
2024-05-02T13:18
министерство обороны рф
новости сво
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135830249_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_dad6d5c3abb64b98178130081de5d787.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной Республике полностью освобожден российскими войсками. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, российские войска на этом направлении отразили 10 контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновка и Нетайлово ДНР.Также были поражены формирования 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНРУничтожен цех сборки украинских беспилотниковВС России отразили 12 контратак и 3 атаки ВСУ - уничтожены 975 боевиков
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135830249_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_0c20ecb088cf9ce7986e309df114e4f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу
Армия России освободила Бердычи в Донбассе

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Бердычи в ДНР

13:06 02.05.2024 (обновлено: 13:18 02.05.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной Республике полностью освобожден российскими войсками. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики, а также улучшили тактическое положение", - сказано в сводке.
Кроме того, российские войска на этом направлении отразили 10 контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновка и Нетайлово ДНР.
Также были поражены формирования 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс.
"ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 производства ФРГ и 155 мм гаубицу М777 производства США", - добавили в оборонном ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Уничтожен цех сборки украинских беспилотников
ВС России отразили 12 контратак и 3 атаки ВСУ - уничтожены 975 боевиков
 
Министерство обороны РФНовости СВОСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Ракетный цех ВСУ разбит российскими силами
13:48Ремонт дороги на Ай-Петри: когда будут перекрывать движение
13:31На трассе "Таврида" под Севастополем сняли временную дорожную разметку
13:20Призывал к насилию против русских: севастопольца приговорили к 2,5 годам
13:06Армия России освободила Бердычи в Донбассе
12:52Вытолкнул из окна: крымчанин ответит за попытку убийства знакомой
12:37Мишустин поручил расширить льготное кредитование животноводства и АПК
12:29В Севастополе восстановлено морское сообщение
12:22В Алуште мужчина упал со склона на камни
12:13Крымчанин зарезал брата в пьяной ссоре: приговор суда
12:04Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Симферополе
11:37Россияне рассказали о своем отношении к Пасхе
11:21Мишустин поручил увеличить выпуск авто и лекарств
10:53Обманывал пенсионерок: в Крыму задержан 17-летний курьер мошенников
10:44В Севастополе остановлено движение паромов
10:23Часть Крыма в четверг без воды - адреса и сроки подключения
10:12Трагедия в Одессе 2 мая окончательно подожгла Украину - Сальдо
09:34Половина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба
09:17Морпехи "Днепра" уничтожили диверсантов на острове в Херсонской области
08:43Украина как государство окончательно умерла – Аксенов
Лента новостейМолния