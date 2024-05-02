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Армия России освободила Бердычи в Донбассе
Армия России освободила Бердычи в Донбассе - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Армия России освободила Бердычи в Донбассе
Населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной Республике полностью освобожден российскими войсками. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T13:06
2024-05-02T13:06
2024-05-02T13:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной Республике полностью освобожден российскими войсками. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, российские войска на этом направлении отразили 10 контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновка и Нетайлово ДНР.Также были поражены формирования 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНРУничтожен цех сборки украинских беспилотниковВС России отразили 12 контратак и 3 атаки ВСУ - уничтожены 975 боевиков
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу
Армия России освободила Бердычи в Донбассе
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Бердычи в ДНР
13:06 02.05.2024 (обновлено: 13:18 02.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной Республике полностью освобожден российскими войсками. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики, а также улучшили тактическое положение", - сказано в сводке.
Кроме того, российские войска на этом направлении отразили 10 контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновка и Нетайлово ДНР.
Также были поражены формирования 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс.
"ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 производства ФРГ и 155 мм гаубицу М777 производства США", - добавили в оборонном ведомстве.
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