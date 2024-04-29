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Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Семеновка в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник сообщили в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T13:06

2024-04-29T13:06

2024-04-29T13:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Семеновка в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник сообщили в сводке Минобороны.Отмечается, что победные бои за поселок вели подразделения группировки войск "Центр".Также на этом направлении боев были поражены наемники "Иностранного легиона", формирования 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное Донецкой Народной Республики. ВСУ предприняли 10 контратак и потеряли до 370-ти военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля.Накануне подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новобахмутовка в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои под Часовым Яром: отбиты 4 контратаки и разбит склад боеприпасов ВСУЗапад катастрофически недооценил мощь России – немецкий генералКатастрофические потери: ВСУ за неделю лишились более 8 тысяч боевиков

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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