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Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 29.04.2024
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Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Семеновка в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник сообщили в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T13:06
2024-04-29T13:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Семеновка в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник сообщили в сводке Минобороны.Отмечается, что победные бои за поселок вели подразделения группировки войск "Центр".Также на этом направлении боев были поражены наемники "Иностранного легиона", формирования 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное Донецкой Народной Республики. ВСУ предприняли 10 контратак и потеряли до 370-ти военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля.Накануне подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новобахмутовка в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои под Часовым Яром: отбиты 4 контратаки и разбит склад боеприпасов ВСУЗапад катастрофически недооценил мощь России – немецкий генералКатастрофические потери: ВСУ за неделю лишились более 8 тысяч боевиков
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, иностранный легион, иностранные наемники всу, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Семеновка в ДНР

13:06 29.04.2024 (обновлено: 13:15 29.04.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Семеновка в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник сообщили в сводке Минобороны.
Отмечается, что победные бои за поселок вели подразделения группировки войск "Центр".
Также на этом направлении боев были поражены наемники "Иностранного легиона", формирования 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное Донецкой Народной Республики.
ВСУ предприняли 10 контратак и потеряли до 370-ти военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля.
Накануне подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новобахмутовка в ДНР.
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Новости СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеИностранный легионИностранные наемники ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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