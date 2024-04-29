https://crimea.ria.ru/20240429/vs-rossii-otrazili-12-kontratak-i-3-ataki-vsu---unichtozheny-975-boevikov-1136945869.html

ВС России отразили 12 контратак и 3 атаки ВСУ - уничтожены 975 боевиков

ВС России отразили 12 контратак и 3 атаки ВСУ - уничтожены 975 боевиков - РИА Новости Крым, 29.04.2024

ВС России отразили 12 контратак и 3 атаки ВСУ - уничтожены 975 боевиков

Вооруженные силы Российской Федерации подавили двенадцать контратак и три атаки украинских боевиков в зоне проведения спецоперации за сутки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T13:54

2024-04-29T13:54

2024-04-29T13:54

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

ситуация в донбассе: новости и комментарии

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0b/1133471199_0:311:3022:2011_1920x0_80_0_0_a280571e52d0c2b58cee2ecb33151905.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации подавили двенадцать контратак и три атаки украинских боевиков в зоне проведения спецоперации за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.Подразделения группировки войск "Запад" отразили три вражеские атаки возле населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики. Также на этом направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике врага сразу возле трех населенных пунктов: Григоровки, Синьковки и Червоной Дибровы.ВСУ потеряли до 370-ти военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля."За сутки отражено 10 контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке о работе подразделений группировки войск "Центр" за минувшие сутки.Кроме того, две контратаки отбили подразделения группировки войск "Восток". ВСУ нанесено поражение в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное ДНР. Российские военные заняли более выгодные рубежи на этом участке фронта.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск и Преображенка Запорожской области. Противник потерял до 45-ти военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Ранее начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев также сообщил, что четыре атаки противника подавлены Вооруженными силами России в боях под Часовым Яром Донецкой Народной Республики.Также в понедельник в Минобороны РФ рапортовали, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Семеновка в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Отправить посылку на фронт можно бесплатно – МинобороныСтрашная для Украины правда: главком ВСУ заявил о преимуществе армии РФПервый танк Abrams эвакуирован с линии фронта

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, запорожская область, херсонская область, харьковская область