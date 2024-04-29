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ВС России отразили 12 контратак и 3 атаки ВСУ - уничтожены 975 боевиков - РИА Новости Крым, 29.04.2024
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ВС России отразили 12 контратак и 3 атаки ВСУ - уничтожены 975 боевиков
ВС России отразили 12 контратак и 3 атаки ВСУ - уничтожены 975 боевиков - РИА Новости Крым, 29.04.2024
ВС России отразили 12 контратак и 3 атаки ВСУ - уничтожены 975 боевиков
Вооруженные силы Российской Федерации подавили двенадцать контратак и три атаки украинских боевиков в зоне проведения спецоперации за сутки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T13:54
2024-04-29T13:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации подавили двенадцать контратак и три атаки украинских боевиков в зоне проведения спецоперации за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.Подразделения группировки войск "Запад" отразили три вражеские атаки возле населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики. Также на этом направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике врага сразу возле трех населенных пунктов: Григоровки, Синьковки и Червоной Дибровы.ВСУ потеряли до 370-ти военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля."За сутки отражено 10 контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке о работе подразделений группировки войск "Центр" за минувшие сутки.Кроме того, две контратаки отбили подразделения группировки войск "Восток". ВСУ нанесено поражение в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное ДНР. Российские военные заняли более выгодные рубежи на этом участке фронта.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск и Преображенка Запорожской области. Противник потерял до 45-ти военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Ранее начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев также сообщил, что четыре атаки противника подавлены Вооруженными силами России в боях под Часовым Яром Донецкой Народной Республики.Также в понедельник в Минобороны РФ рапортовали, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Семеновка в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Отправить посылку на фронт можно бесплатно – МинобороныСтрашная для Украины правда: главком ВСУ заявил о преимуществе армии РФПервый танк Abrams эвакуирован с линии фронта
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, запорожская область, херсонская область, харьковская область
ВС России отразили 12 контратак и 3 атаки ВСУ - уничтожены 975 боевиков

ВСУ потеряли 975 боевиков в 12 контратаках и трех атаки в зоне спецоперации за сутки

13:54 29.04.2024
 
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Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации подавили двенадцать контратак и три атаки украинских боевиков в зоне проведения спецоперации за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Подразделения группировки войск "Запад" отразили три вражеские атаки возле населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики. Также на этом направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике врага сразу возле трех населенных пунктов: Григоровки, Синьковки и Червоной Дибровы.
ВСУ потеряли до 370-ти военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля.
"За сутки отражено 10 контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке о работе подразделений группировки войск "Центр" за минувшие сутки.
Кроме того, две контратаки отбили подразделения группировки войск "Восток". ВСУ нанесено поражение в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное ДНР. Российские военные заняли более выгодные рубежи на этом участке фронта.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск и Преображенка Запорожской области. Противник потерял до 45-ти военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Ранее начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев также сообщил, что четыре атаки противника подавлены Вооруженными силами России в боях под Часовым Яром Донецкой Народной Республики.
Также в понедельник в Минобороны РФ рапортовали, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Семеновка в Донецкой Народной Республике.
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