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Мишустин поручил увеличить выпуск авто и лекарств - РИА Новости Крым, 02.05.2024
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Мишустин поручил увеличить выпуск авто и лекарств
Мишустин поручил увеличить выпуск авто и лекарств - РИА Новости Крым, 02.05.2024
Мишустин поручил увеличить выпуск авто и лекарств
Минпромторг разработает меры по увеличению предложения промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств и строительных материалов... РИА Новости Крым, 02.05.2024
2024-05-02T11:21
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михаил мишустин
производство
минпромторг рф
лекарства
автомобиль
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Минпромторг разработает меры по увеличению предложения промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств и строительных материалов. Соответствующее поручение по результатам стратегической сессии дал премьер-министр Михаил Мишустин.Кроме того, Минэнерго дано поручение утвердить комплекс первоочередных мероприятий, направленных на увеличение предложения бензина и дизельного топлива.Ранее на необходимость увеличить долю отечественных транспортных средств и лекарств указал президент РФ Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые в мире: в России зарегистрирован препарат от болезни БехтереваВ Крыму сорваны поставки лекарств – глава минздрава может покинуть постПутин поручил выделить не менее 1 трлн рублей на объекты здравоохранения
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михаил мишустин, производство, минпромторг рф, лекарства, автомобиль, бензин, новости, правительство россии
Мишустин поручил увеличить выпуск авто и лекарств

Мишустин поручил разработать меры по увеличению выпуска авто и лекарств

11:21 02.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкLada Largus на конвейере "АвтоВАЗа"
Lada Largus на конвейере АвтоВАЗа - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Минпромторг разработает меры по увеличению предложения промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств и строительных материалов. Соответствующее поручение по результатам стратегической сессии дал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Минпромторгу необходимо проработать меры, направленные на увеличение предложения промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств (совместно с Минздравом), строительных материалов (при участии Минстроя)", – сказано в документе.
Кроме того, Минэнерго дано поручение утвердить комплекс первоочередных мероприятий, направленных на увеличение предложения бензина и дизельного топлива.
Ранее на необходимость увеличить долю отечественных транспортных средств и лекарств указал президент РФ Владимир Путин.
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