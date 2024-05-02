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Мишустин поручил увеличить выпуск авто и лекарств

Мишустин поручил увеличить выпуск авто и лекарств - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Мишустин поручил увеличить выпуск авто и лекарств

Минпромторг разработает меры по увеличению предложения промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств и строительных материалов... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T11:21

2024-05-02T11:21

2024-05-02T11:21

михаил мишустин

производство

минпромторг рф

лекарства

автомобиль

бензин

новости

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Минпромторг разработает меры по увеличению предложения промышленной продукции, в том числе легковых автомобилей, лекарств и строительных материалов. Соответствующее поручение по результатам стратегической сессии дал премьер-министр Михаил Мишустин.Кроме того, Минэнерго дано поручение утвердить комплекс первоочередных мероприятий, направленных на увеличение предложения бензина и дизельного топлива.Ранее на необходимость увеличить долю отечественных транспортных средств и лекарств указал президент РФ Владимир Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые в мире: в России зарегистрирован препарат от болезни БехтереваВ Крыму сорваны поставки лекарств – глава минздрава может покинуть постПутин поручил выделить не менее 1 трлн рублей на объекты здравоохранения

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, производство, минпромторг рф, лекарства, автомобиль, бензин, новости, правительство россии