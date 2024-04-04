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Наступило время форсированного индустриального развития России – Путин
Наступило время форсированного индустриального развития России – Путин - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Наступило время форсированного индустриального развития России – Путин
Ближайшие шесть лет в России должны стать временем форсированного индустриального развития страны. Об этом в ходе заседания XII съезда Федерации независимых... РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T14:42
2024-04-04T14:42
2024-04-04T14:43
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Ближайшие шесть лет в России должны стать временем форсированного индустриального развития страны. Об этом в ходе заседания XII съезда Федерации независимых профсоюзов России в четверг заявил президент Владимир Путин.Он подчеркнул, что на внутреннем рынке необходимо увеличить долю отечественных товаров, оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров и прочего."Все это мы можем и будем производить сами", — подчеркнул президент.При этом Путин обратил внимание, что сейчас критически важно модернизировать отрасли экономики, в том числе с помощью цифровых технологий. Профсоюзы должны подталкивать собственников предприятий и органы власти к модернизации и внедрению таких инноваций.Ранее российский лидер указал на необходимость наладки выпуска отечественной продукции для туристической сферы в рамках отдельного федерального проекта. Для этого потребуются как собственные технологии, так и новые производственные мощности, отметил президент и выразил мнение, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в СириусеНаступило время России – ПутинРоссийская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – Путин
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владимир путин (политик), россия, экономика, профсоюз, общество, промышленность россии, производство, новости
Наступило время форсированного индустриального развития России – Путин
Путин заявил о начале периода форсированного индустриального развития России
14:42 04.04.2024 (обновлено: 14:43 04.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Ближайшие шесть лет в России должны стать временем форсированного индустриального развития страны. Об этом в ходе заседания XII съезда Федерации независимых профсоюзов России в четверг заявил президент Владимир Путин.
"Предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что на внутреннем рынке необходимо увеличить долю отечественных товаров, оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров и прочего.
"Все это мы можем и будем производить сами", — подчеркнул президент.
При этом Путин обратил внимание, что сейчас критически важно модернизировать отрасли экономики, в том числе с помощью цифровых технологий. Профсоюзы должны подталкивать собственников предприятий и органы власти к модернизации и внедрению таких инноваций.
Ранее российский лидер указал
на необходимость наладки выпуска отечественной продукции для туристической сферы в рамках отдельного федерального проекта. Для этого потребуются как собственные технологии, так и новые производственные мощности, отметил президент и выразил мнение, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов.
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