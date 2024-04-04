https://crimea.ria.ru/20240404/nastupilo-vremya-forsirovannogo-industrialnogo-razvitiya-rossii--putin-1136283799.html

Наступило время форсированного индустриального развития России – Путин

Наступило время форсированного индустриального развития России – Путин - РИА Новости Крым, 04.04.2024

Наступило время форсированного индустриального развития России – Путин

Ближайшие шесть лет в России должны стать временем форсированного индустриального развития страны. Об этом в ходе заседания XII съезда Федерации независимых... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T14:42

2024-04-04T14:42

2024-04-04T14:43

владимир путин (политик)

россия

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общество

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производство

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Ближайшие шесть лет в России должны стать временем форсированного индустриального развития страны. Об этом в ходе заседания XII съезда Федерации независимых профсоюзов России в четверг заявил президент Владимир Путин.Он подчеркнул, что на внутреннем рынке необходимо увеличить долю отечественных товаров, оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров и прочего."Все это мы можем и будем производить сами", — подчеркнул президент.При этом Путин обратил внимание, что сейчас критически важно модернизировать отрасли экономики, в том числе с помощью цифровых технологий. Профсоюзы должны подталкивать собственников предприятий и органы власти к модернизации и внедрению таких инноваций.Ранее российский лидер указал на необходимость наладки выпуска отечественной продукции для туристической сферы в рамках отдельного федерального проекта. Для этого потребуются как собственные технологии, так и новые производственные мощности, отметил президент и выразил мнение, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов.Читайте также на РИА Новости Крым:Будущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в СириусеНаступило время России – ПутинРоссийская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – Путин

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, экономика, профсоюз, общество, промышленность россии, производство, новости