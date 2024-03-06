https://crimea.ria.ru/20240306/buduschee-uzhe-nachalos-vladimir-putin-obratilsya-k-molodezhi-v-siriuse-1135472071.html

Будущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в Сириусе

Будущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в Сириусе - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Будущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в Сириусе

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил площадку Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус" в Сочи и заявил о равенстве... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T21:07

2024-03-06T21:07

2024-03-06T21:10

владимир путин (политик)

сириус

всемирный фестиваль молодежи

сочи

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135472255_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_129ccc7423c348f55e8072ba2177c96f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил площадку Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус" в Сочи и заявил о равенстве людей в мире.Владимир Путин заявил, что участники фестиваля создали на юге России настоящий город молодежи мира."Вы такие разные. Но как же вам удалось создать этот город молодежи мира? Видимо, есть что-то, что нас всех объединяет. Сегодня в России мы называем это традиционными ценностями. Это фундамент нашего бытия", - сказал президент.Глава государства обратил внимание, что несмотря на то, что мы внешне выглядим по-разному, мы все люди и мы все равны."А если мы все равны, то нет места в мире какой бы то ни было и чьей бы то ни было исключительности, чванству, агрегации. Мы все равны с момента нашего рождения. С того момента, когда появились на свет благодаря маме и папе (а именно так люди появляются на свет – другого способа не существует, даже при современных технологиях). Все равно существует всегда мужское и женское начало", - заявил Владимир Путин.Президент подчеркнул, что нужно стремиться к тому, чтобы все были в равных условиях и росли в равных условиях, развивались, раскрывали свои таланты на пользу своей семье, своей стране, а может быть, и всему человечеству. Это сделает мир более прозрачным, справедливым и демократичным, а также более устойчивым, сбалансированным и безопасным.Путин напомнил о лозунге фестиваля: "Начинаем будущее вместе".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФ"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежиВ Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира

сириус

сочи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сириус, всемирный фестиваль молодежи, сочи, общество, новости