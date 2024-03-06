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Будущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в Сириусе - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Будущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в Сириусе
Будущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в Сириусе - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Будущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в Сириусе
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил площадку Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус" в Сочи и заявил о равенстве... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T21:07
2024-03-06T21:10
владимир путин (политик)
сириус
всемирный фестиваль молодежи
сочи
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил площадку Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус" в Сочи и заявил о равенстве людей в мире.Владимир Путин заявил, что участники фестиваля создали на юге России настоящий город молодежи мира."Вы такие разные. Но как же вам удалось создать этот город молодежи мира? Видимо, есть что-то, что нас всех объединяет. Сегодня в России мы называем это традиционными ценностями. Это фундамент нашего бытия", - сказал президент.Глава государства обратил внимание, что несмотря на то, что мы внешне выглядим по-разному, мы все люди и мы все равны."А если мы все равны, то нет места в мире какой бы то ни было и чьей бы то ни было исключительности, чванству, агрегации. Мы все равны с момента нашего рождения. С того момента, когда появились на свет благодаря маме и папе (а именно так люди появляются на свет – другого способа не существует, даже при современных технологиях). Все равно существует всегда мужское и женское начало", - заявил Владимир Путин.Президент подчеркнул, что нужно стремиться к тому, чтобы все были в равных условиях и росли в равных условиях, развивались, раскрывали свои таланты на пользу своей семье, своей стране, а может быть, и всему человечеству. Это сделает мир более прозрачным, справедливым и демократичным, а также более устойчивым, сбалансированным и безопасным.Путин напомнил о лозунге фестиваля: "Начинаем будущее вместе".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФ"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежиВ Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира
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владимир путин (политик), сириус, всемирный фестиваль молодежи, сочи, общество, новости
Будущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в Сириусе

Президент Владимир Путин выступил с речью на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе

21:07 06.03.2024 (обновлено: 21:10 06.03.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил площадку Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус" в Сочи и заявил о равенстве людей в мире.
"Мы появляемся на свет равными. Но вопрос: растем ли мы, развиваемся ли мы в равных условиях. Ответ, к сожалению, нет. Равных условий в мире для всех не существует. Это главная несправедливость сегодняшнего мира, мироустройства сегодняшнего мира", - выступил глава государства перед молодежью разных стран.
Владимир Путин заявил, что участники фестиваля создали на юге России настоящий город молодежи мира.
"Вы такие разные. Но как же вам удалось создать этот город молодежи мира? Видимо, есть что-то, что нас всех объединяет. Сегодня в России мы называем это традиционными ценностями. Это фундамент нашего бытия", - сказал президент.
Глава государства обратил внимание, что несмотря на то, что мы внешне выглядим по-разному, мы все люди и мы все равны.
"А если мы все равны, то нет места в мире какой бы то ни было и чьей бы то ни было исключительности, чванству, агрегации. Мы все равны с момента нашего рождения. С того момента, когда появились на свет благодаря маме и папе (а именно так люди появляются на свет – другого способа не существует, даже при современных технологиях). Все равно существует всегда мужское и женское начало", - заявил Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что нужно стремиться к тому, чтобы все были в равных условиях и росли в равных условиях, развивались, раскрывали свои таланты на пользу своей семье, своей стране, а может быть, и всему человечеству. Это сделает мир более прозрачным, справедливым и демократичным, а также более устойчивым, сбалансированным и безопасным.
Путин напомнил о лозунге фестиваля: "Начинаем будущее вместе".
"Будем считать, что будущее началось. Но каким оно будет, зависит от вас", - завершил свою речь президент.
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Владимир Путин (политик)СириусВсемирный фестиваль молодежиСочиОбществоНовости
 
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