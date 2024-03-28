https://crimea.ria.ru/20240328/putin-dal-poruchenie-narastit-vypusk-produktsii-dlya-turisticheskoy-sfery-1136119490.html

Путин дал поручение нарастить выпуск продукции для туристической сферы

Путин дал поручение нарастить выпуск продукции для туристической сферы - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Путин дал поручение нарастить выпуск продукции для туристической сферы

Выпуск отечественной продукции для туристической сферы будет наращиваться в рамках отдельного федерального проекта. Об этом президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T19:28

2024-03-28T19:28

2024-03-28T19:34

владимир путин (политик)

туризм

внутренний туризм

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Выпуск отечественной продукции для туристической сферы будет наращиваться в рамках отдельного федерального проекта. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал".Здесь потребуются как собственные технологии, так и новые производственные мощности, отметил президент и выразил мнение, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов. От подчеркнул, что "все купить невозможно", что "приходится что-то переплачивать и по сложным логистическим маршрутам доставлять". "Но там, где можно производить самим, нужно воспользоваться этой ситуацией и сделать все для того, чтобы наш собственный российский бизнес, мог это сделать, надо их поддержать. И рабочие места будут дополнительно заняты, и технологии будут развиваться", – сказал Путин и просил в рамках конкурса "Знай наших" и дальше уделять внимание продвижению отечественных брендов экипировки и других товаров для туризма.

https://crimea.ria.ru/20240328/putin-v-krymu-i-vosmi-regionakh-rossii-budut-sozdany-novye-kurorty-1136119097.html

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владимир путин (политик), туризм, внутренний туризм, новости, россия