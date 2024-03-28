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Путин дал поручение нарастить выпуск продукции для туристической сферы - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Путин дал поручение нарастить выпуск продукции для туристической сферы
Путин дал поручение нарастить выпуск продукции для туристической сферы - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Путин дал поручение нарастить выпуск продукции для туристической сферы
Выпуск отечественной продукции для туристической сферы будет наращиваться в рамках отдельного федерального проекта. Об этом президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T19:28
2024-03-28T19:34
владимир путин (политик)
туризм
внутренний туризм
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Выпуск отечественной продукции для туристической сферы будет наращиваться в рамках отдельного федерального проекта. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал".Здесь потребуются как собственные технологии, так и новые производственные мощности, отметил президент и выразил мнение, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов. От подчеркнул, что "все купить невозможно", что "приходится что-то переплачивать и по сложным логистическим маршрутам доставлять". "Но там, где можно производить самим, нужно воспользоваться этой ситуацией и сделать все для того, чтобы наш собственный российский бизнес, мог это сделать, надо их поддержать. И рабочие места будут дополнительно заняты, и технологии будут развиваться", – сказал Путин и просил в рамках конкурса "Знай наших" и дальше уделять внимание продвижению отечественных брендов экипировки и других товаров для туризма.
https://crimea.ria.ru/20240328/putin-v-krymu-i-vosmi-regionakh-rossii-budut-sozdany-novye-kurorty-1136119097.html
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владимир путин (политик), туризм, внутренний туризм, новости, россия
Путин дал поручение нарастить выпуск продукции для туристической сферы

Путин дал поручение нарастить выпуск отечественной продукции для туристической сферы

19:28 28.03.2024 (обновлено: 19:34 28.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКанатная дорога на Ай-Петри
Канатная дорога на Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Выпуск отечественной продукции для туристической сферы будет наращиваться в рамках отдельного федерального проекта. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал".
"Также в рамках профильного нацпроекта предлагаю сформировать отдельный федеральный проект по выпуску отечественной продукции для туристической сферы. Это канатные дороги, кабинки, ратраки для горнолыжных курортов, аттракционы для парков развлечений и аквапарков и так далее", – сказал Путин.
Здесь потребуются как собственные технологии, так и новые производственные мощности, отметил президент и выразил мнение, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов. От подчеркнул, что "все купить невозможно", что "приходится что-то переплачивать и по сложным логистическим маршрутам доставлять".
"Но там, где можно производить самим, нужно воспользоваться этой ситуацией и сделать все для того, чтобы наш собственный российский бизнес, мог это сделать, надо их поддержать. И рабочие места будут дополнительно заняты, и технологии будут развиваться", – сказал Путин и просил в рамках конкурса "Знай наших" и дальше уделять внимание продвижению отечественных брендов экипировки и других товаров для туризма.
Южный берег Крыма - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
19:05
Путин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курорты
 
Владимир Путин (политик)ТуризмВнутренний туризмНовостиРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
19:35Вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти до 5% - Путин
19:28Путин дал поручение нарастить выпуск продукции для туристической сферы
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