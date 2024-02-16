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Российская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – Путин

Российская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – Путин - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Российская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – Путин

В России растет объем промышленного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T20:16

2024-02-16T20:16

2024-02-16T20:16

владимир путин (политик)

экономика

россия

новости

промышленность россии

инвестиции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В России растет объем промышленного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в промышленности РФ в Челябинске.Говоря о стабильной работе и развитии российской промышленности, Владимир Путин уточнил, что вопреки внешнему давлению в стране налажены новые каналы поставок сырья и компонентов.Президент обратил внимание на необходимость особых механизмов поддержки промышленности."Такие механизмы у нас есть. В их числе кластерная инвестиционная платформа. В ее рамках организации, которые запускают проекты в ключевых отраслях и производят приоритетную продукцию, могут рассчитывать на льготные кредиты до 100 миллиардов рублей. Правда, инвестор должен 20% собственных денег вложить в проект. Уже одобрено более 30 таких масштабных, комплексных проектов. Еще около 35 находятся в работе", – уточнил глава государства.Также Владимир Путин напомнил, что в России запущена промышленная ипотека.По словам президента, Россия готова расширять международные индустриальные, технологические альянсы, выстраивать кооперационные цепочки с коллегами из ЕврАзЭС, стран БРИКС.Ранее во время поездки на Урал Владимир Путин посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. Во время визита он заявил, что у отечественного оборонно-промышленного комплекса много работы. В частности, необходимо обеспечить все нынешние потребности и пополнить стратегические резервы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импортВыпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрдПредприятия Севастополя получат субсидии на закупку нового оборудования

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владимир путин (политик), экономика, россия, новости, промышленность россии, инвестиции