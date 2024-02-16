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Российская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – Путин
Российская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – Путин - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Российская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – Путин
В России растет объем промышленного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T20:16
2024-02-16T20:16
2024-02-16T20:16
владимир путин (политик)
экономика
россия
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инвестиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В России растет объем промышленного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в промышленности РФ в Челябинске.Говоря о стабильной работе и развитии российской промышленности, Владимир Путин уточнил, что вопреки внешнему давлению в стране налажены новые каналы поставок сырья и компонентов.Президент обратил внимание на необходимость особых механизмов поддержки промышленности."Такие механизмы у нас есть. В их числе кластерная инвестиционная платформа. В ее рамках организации, которые запускают проекты в ключевых отраслях и производят приоритетную продукцию, могут рассчитывать на льготные кредиты до 100 миллиардов рублей. Правда, инвестор должен 20% собственных денег вложить в проект. Уже одобрено более 30 таких масштабных, комплексных проектов. Еще около 35 находятся в работе", – уточнил глава государства.Также Владимир Путин напомнил, что в России запущена промышленная ипотека.По словам президента, Россия готова расширять международные индустриальные, технологические альянсы, выстраивать кооперационные цепочки с коллегами из ЕврАзЭС, стран БРИКС.Ранее во время поездки на Урал Владимир Путин посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. Во время визита он заявил, что у отечественного оборонно-промышленного комплекса много работы. В частности, необходимо обеспечить все нынешние потребности и пополнить стратегические резервы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импортВыпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрдПредприятия Севастополя получат субсидии на закупку нового оборудования
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владимир путин (политик), экономика, россия, новости, промышленность россии, инвестиции
Российская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – Путин
Путин поставил задачу довести инвестиции в промышленность к 2030 году до 10 трлн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В России растет объем промышленного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в промышленности РФ в Челябинске.
"По итогам прошлого года объем промышленного производства в России прибавил 3,5 процента. При этом обрабатывающие отрасли выросли на 7,5 процента… Напомню о поставленной задаче. К 2030 году инвестиции в российские проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции должны составить не менее 10 триллионов рублей", - заявил президент.
Говоря о стабильной работе и развитии российской промышленности, Владимир Путин уточнил, что вопреки внешнему давлению в стране налажены новые каналы поставок сырья и компонентов.
"Многие отечественные компании успешно заменили импортную продукцию, освоили собственную линейку комплектующих, машин, оборудования, привлекли кадры, ресурсы, технологии и организовали производства, направленные на те сегменты рынка, где еще недавно доминировали западные бренды", - подчеркнул Владимир Путин.
Президент обратил внимание на необходимость особых механизмов поддержки промышленности.
"Такие механизмы у нас есть. В их числе кластерная инвестиционная платформа. В ее рамках организации, которые запускают проекты в ключевых отраслях и производят приоритетную продукцию, могут рассчитывать на льготные кредиты до 100 миллиардов рублей. Правда, инвестор должен 20% собственных денег вложить в проект. Уже одобрено более 30 таких масштабных, комплексных проектов. Еще около 35 находятся в работе", – уточнил глава государства.
Также Владимир Путин напомнил, что в России запущена промышленная ипотека.
"Чтобы купить, построить или обновить производственные площади, компании могут привлечь семилетний кредит до пятисот миллионов рублей по ставке 3–5% годовых. Более восьмисот таких кредитов уже выдано", - рассказал президент.
По словам президента, Россия готова расширять международные индустриальные, технологические альянсы, выстраивать кооперационные цепочки с коллегами из ЕврАзЭС, стран БРИКС.
Ранее во время поездки на Урал Владимир Путин посетил
"Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. Во время визита он заявил, что у отечественного оборонно-промышленного комплекса много работы. В частности, необходимо обеспечить все нынешние потребности и пополнить стратегические резервы.
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