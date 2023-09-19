Рейтинг@Mail.ru
Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230919/vypusk-voennoy-tekhniki-v-krymu-obem-goskontraktov-prevysil-130-mlrd-1131512424.html
Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд
Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд
Объем госконтрактов у крымских предприятий, выпускающих военную технику, составляет свыше 130 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов,... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T10:55
2023-09-19T10:56
крым
оборонно-промышленный комплекс россии
сергей аксенов
вооруженные силы россии
оружие
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/02/1118560296_0:98:2353:1422_1920x0_80_0_0_f4edf24a254fd799c7b3ef8600ef5666.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Объем госконтрактов у крымских предприятий, выпускающих военную технику, составляет свыше 130 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, поздравив работников ОПК с профессиональным праздником – с Днем оружейника.Ранее Аксенов сообщал, что симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения и выполняет в том числе оборонные заказы.В прошлом году завод по выпуску вибропрессованной продукции в Симферопольском районе начал производство противотанковых бетонных заграждений. Также, по данным Аксенова, идет закупка и ежедневная обкатка современных систем ПВО, беспилотников, которые собираются в Крыму. При этом разработки техники начались еще до начала специальной военной операции и после продолжились.В минпроме Республики Крым сообщили, что в Симферополе предприятие легкой промышленности перестроило работу по пошиву трикотажной одежды под потребности новых регионов РФ и начало производить бронежилеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Строящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65В Крыму рассказали об объемах загрузки оборонных предприятий регионаПредприятия ОПК Крыма будут получать заказы вне конкурса - Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230919/rostekh-uvelichivaet-vypusk-raket-i-boepripasov-novogo-pokoleniya-1131510529.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/02/1118560296_170:0:2262:1569_1920x0_80_0_0_b01f58d7c156be5dc817d7e885d435b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, оборонно-промышленный комплекс россии, сергей аксенов, вооруженные силы россии, оружие, новости крыма
Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд

Объем госконтрактов предприятий ОПК в Крыму превысил 130 млрд рублей – Аксенов

10:55 19.09.2023 (обновлено: 10:56 19.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСтроящиеся малые ракетные корабли "Циклон" и "Аскольд" на стапелях судостроительного завода "Залив" в Керчи
Строящиеся малые ракетные корабли Циклон и Аскольд на стапелях судостроительного завода Залив в Керчи - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Объем госконтрактов у крымских предприятий, выпускающих военную технику, составляет свыше 130 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, поздравив работников ОПК с профессиональным праздником – с Днем оружейника.
"Крымчане вносят свой вклад в Победу, в укрепление обороноспособности страны. Крымские предприятия ОПК (оборонно-промышленного комплекса) выпускают широкий спектр важной для наших Вооруженных Сил продукции", - написал Аксенов в Telegram-канале.
Ранее Аксенов сообщал, что симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения и выполняет в том числе оборонные заказы.
В прошлом году завод по выпуску вибропрессованной продукции в Симферопольском районе начал производство противотанковых бетонных заграждений. Также, по данным Аксенова, идет закупка и ежедневная обкатка современных систем ПВО, беспилотников, которые собираются в Крыму. При этом разработки техники начались еще до начала специальной военной операции и после продолжились.
В минпроме Республики Крым сообщили, что в Симферополе предприятие легкой промышленности перестроило работу по пошиву трикотажной одежды под потребности новых регионов РФ и начало производить бронежилеты.
Работа ОТРК Искандер М в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
10:22
"Ростех" увеличивает выпуск ракет и боеприпасов нового поколения
Читайте также на РИА Новости Крым:
Строящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65
В Крыму рассказали об объемах загрузки оборонных предприятий региона
Предприятия ОПК Крыма будут получать заказы вне конкурса - Аксенов
 
КрымОборонно-промышленный комплекс РоссииСергей АксеновВооруженные силы РоссииОружиеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:43Как работает льготная ипотека в ДНР
11:30Удар по рынку в Константиновке нанесен украинским комплексом "Бук" - NYT
11:19Женщина сорвалась с обрыва в Севастополе
11:06Колонна бронегрупп ВСУ уничтожена на пути в Работино
10:55Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд
10:34Снаряд попал в квартиру в Новой Каховке – тяжело ранена женщина
10:26Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения
10:22"Ростех" увеличивает выпуск ракет и боеприпасов нового поколения
10:09Акватория и центр Севастополя в дыму – что происходит в городе
09:58Крымский мост открыли для проезда
09:37Керченская переправа сейчас – обстановка на утро вторника
09:25Обстрелы мирной Херсонщины: ВСУ выпустили по области еще 84 снаряда
09:15Взрывы во Львове, Одессе и Кривом Роге – есть пожары и разрушения
08:50Крымский мост временно закрыли для проезда
08:41Из бухты в Севастополе за день подняли 1200 боеприпасов времен войны
08:24Эксперт о запрете проката электросамокатов: давайте будем реалистами
07:59Крымский театр кукол работает над новой премьерой по Уайльду
07:38Как защитить от мошенников страницы в мессенджерах и соцсетях
07:21В Крыму будет громко: где во вторник уничтожат взрывоопасные предметы
07:05Крымский мост: оперативная обстановка на утро вторника
Лента новостейМолния