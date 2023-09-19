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Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд
Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд
Объем госконтрактов у крымских предприятий, выпускающих военную технику, составляет свыше 130 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов,... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T10:55
2023-09-19T10:55
2023-09-19T10:56
крым
оборонно-промышленный комплекс россии
сергей аксенов
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оружие
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Объем госконтрактов у крымских предприятий, выпускающих военную технику, составляет свыше 130 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, поздравив работников ОПК с профессиональным праздником – с Днем оружейника.Ранее Аксенов сообщал, что симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения и выполняет в том числе оборонные заказы.В прошлом году завод по выпуску вибропрессованной продукции в Симферопольском районе начал производство противотанковых бетонных заграждений. Также, по данным Аксенова, идет закупка и ежедневная обкатка современных систем ПВО, беспилотников, которые собираются в Крыму. При этом разработки техники начались еще до начала специальной военной операции и после продолжились.В минпроме Республики Крым сообщили, что в Симферополе предприятие легкой промышленности перестроило работу по пошиву трикотажной одежды под потребности новых регионов РФ и начало производить бронежилеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Строящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65В Крыму рассказали об объемах загрузки оборонных предприятий регионаПредприятия ОПК Крыма будут получать заказы вне конкурса - Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230919/rostekh-uvelichivaet-vypusk-raket-i-boepripasov-novogo-pokoleniya-1131510529.html
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крым, оборонно-промышленный комплекс россии, сергей аксенов, вооруженные силы россии, оружие, новости крыма
Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд
Объем госконтрактов предприятий ОПК в Крыму превысил 130 млрд рублей – Аксенов
10:55 19.09.2023 (обновлено: 10:56 19.09.2023)