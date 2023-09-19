https://crimea.ria.ru/20230919/vypusk-voennoy-tekhniki-v-krymu-obem-goskontraktov-prevysil-130-mlrd-1131512424.html

Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд

Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Выпуск военной техники в Крыму: объем госконтрактов превысил 130 млрд

Объем госконтрактов у крымских предприятий, выпускающих военную технику, составляет свыше 130 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов,... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T10:55

2023-09-19T10:55

2023-09-19T10:56

крым

оборонно-промышленный комплекс россии

сергей аксенов

вооруженные силы россии

оружие

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Объем госконтрактов у крымских предприятий, выпускающих военную технику, составляет свыше 130 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, поздравив работников ОПК с профессиональным праздником – с Днем оружейника.Ранее Аксенов сообщал, что симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения и выполняет в том числе оборонные заказы.В прошлом году завод по выпуску вибропрессованной продукции в Симферопольском районе начал производство противотанковых бетонных заграждений. Также, по данным Аксенова, идет закупка и ежедневная обкатка современных систем ПВО, беспилотников, которые собираются в Крыму. При этом разработки техники начались еще до начала специальной военной операции и после продолжились.В минпроме Республики Крым сообщили, что в Симферополе предприятие легкой промышленности перестроило работу по пошиву трикотажной одежды под потребности новых регионов РФ и начало производить бронежилеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Строящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65В Крыму рассказали об объемах загрузки оборонных предприятий регионаПредприятия ОПК Крыма будут получать заказы вне конкурса - Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, оборонно-промышленный комплекс россии, сергей аксенов, вооруженные силы россии, оружие, новости крыма