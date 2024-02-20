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Наступило время России – Путин - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Наступило время России – Путин
Наступило время России – Путин - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Наступило время России – Путин
Россия переживает особое время развития по всем направлениями вопреки стараниям недоброжелателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T18:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Россия переживает особое время развития по всем направлениями вопреки стараниям недоброжелателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".Он подчеркнул, что это развитие идет вопреки действиям недоброжелателей, планы которых ослабить страну провалились."Это уже всем понятно. У нас все больше сторонников появляется мире. Особенно в той сфере, которую мы называем нашими традиционными ценностями. Оказывается, это не только наши традиционные ценности. Это традиционные ценности любого здорового человека. Даже в недружественных станах "подушка безопасности" для этих традиционных ценностей достаточно оказалась большой и надежной, и у нас там тоже много союзников", – сказал президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружиемРоссийская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – ПутинВ России будут развивать международные платежи – поручение Путина
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владимир путин (политик), россия, новости, общество, кремль
Наступило время России – Путин

Путин: Россия качественно меняется изнутри

18:37 20.02.2024 (обновлено: 18:39 20.02.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Россия переживает особое время развития по всем направлениями вопреки стараниям недоброжелателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

"Сегодня мы переживаем особое время. Это новизна заключается в том, что мы выходим на другой уровень стоящих перед нами задач, чтобы вывести страну на новый уровень развития. И когда мы стоим перед таким числом разнообразных вызовов, мы имеем право сказать: и в области обеспечения безопасности, и в области экономического развития, экономического суверенитета, социальных задач – по каждому из этих направлений движение есть. Страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной, уверенной в себе. Это время России", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что это развитие идет вопреки действиям недоброжелателей, планы которых ослабить страну провалились.
"Это уже всем понятно. У нас все больше сторонников появляется мире. Особенно в той сфере, которую мы называем нашими традиционными ценностями. Оказывается, это не только наши традиционные ценности. Это традиционные ценности любого здорового человека. Даже в недружественных станах "подушка безопасности" для этих традиционных ценностей достаточно оказалась большой и надежной, и у нас там тоже много союзников", – сказал президент.
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Владимир Путин (политик)РоссияНовостиОбществоКремль
 
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