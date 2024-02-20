https://crimea.ria.ru/20240220/nastupilo-vremya-rossii--putin-1135104003.html

Наступило время России – Путин

Наступило время России – Путин - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Наступило время России – Путин

Россия переживает особое время развития по всем направлениями вопреки стараниям недоброжелателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T18:37

2024-02-20T18:37

2024-02-20T18:39

владимир путин (политик)

россия

новости

общество

кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Россия переживает особое время развития по всем направлениями вопреки стараниям недоброжелателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".Он подчеркнул, что это развитие идет вопреки действиям недоброжелателей, планы которых ослабить страну провалились."Это уже всем понятно. У нас все больше сторонников появляется мире. Особенно в той сфере, которую мы называем нашими традиционными ценностями. Оказывается, это не только наши традиционные ценности. Это традиционные ценности любого здорового человека. Даже в недружественных станах "подушка безопасности" для этих традиционных ценностей достаточно оказалась большой и надежной, и у нас там тоже много союзников", – сказал президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружиемРоссийская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – ПутинВ России будут развивать международные платежи – поручение Путина

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, общество, кремль