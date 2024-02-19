Рейтинг@Mail.ru
В России будут развивать международные платежи – поручение Путина - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240219/v-rossii-budut-razvivat-mezhdunarodnye-platezhi--poruchenie-putina-1135067200.html
В России будут развивать международные платежи – поручение Путина
В России будут развивать международные платежи – поручение Путина - РИА Новости Крым, 19.02.2024
В России будут развивать международные платежи – поручение Путина
Правительство России в 2024 году должно уделить внимание развитию систем международных платежей. Такое поручение отдал президент России Владимир Путин по итогам РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T20:37
2024-02-19T20:37
владимир путин (политик)
новости
россия
эльвира набиуллина
правительство россии
михаил мишустин
платежи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/13/1135067084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8900bfd6b12b8c1a68d65e26351a2ff9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Правительство России в 2024 году должно уделить внимание развитию систем международных платежей. Такое поручение отдал президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.Согласно документу, правительству РФ совместно с регионами и Банком России до 2030 года следует решить целый список задач по экономическому развитию.Членам правительства также поручено работать над опережающим развитием инфраструктуры и формированием цифровой платформы для развития населенных пунктов.Одним из приоритетных направлений названо также обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей, имеющих детей, укрепление семейных ценностей.Ответственными за исполнение поручений назначены глава правительства Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов Федерации и глава Нацбанка РФ Эльвира Набиуллина.Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, который отчитался о социально-экономическом развитии города и о строительстве культурного кластера на Херсонесе.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного СевастополяСколько просмотров набрало интервью Карлсона с Путиным за 10 днейПутин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/13/1135067084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a4b538b2a2f6f8b016bc83b8a5f2705.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, россия, эльвира набиуллина, правительство россии, михаил мишустин, платежи
В России будут развивать международные платежи – поручение Путина

Правительство России будет развивать системы международных платежей – поручение Путина

20:37 19.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Правительство России в 2024 году должно уделить внимание развитию систем международных платежей. Такое поручение отдал президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.
Согласно документу, правительству РФ совместно с регионами и Банком России до 2030 года следует решить целый список задач по экономическому развитию.

"… укрепление экономического, технологического и финансового суверенитета Российской Федерации, обратив особое внимание на развитие международных платежей и механизмов проектного и акционерного финансирования в целях финансового обеспечения приоритетных инвестиционных проектов", – формулируется в документе одна из них.

Членам правительства также поручено работать над опережающим развитием инфраструктуры и формированием цифровой платформы для развития населенных пунктов.
Одним из приоритетных направлений названо также обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей, имеющих детей, укрепление семейных ценностей.
Ответственными за исполнение поручений назначены глава правительства Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов Федерации и глава Нацбанка РФ Эльвира Набиуллина.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, который отчитался о социально-экономическом развитии города и о строительстве культурного кластера на Херсонесе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного Севастополя
Сколько просмотров набрало интервью Карлсона с Путиным за 10 дней
Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа
 
Владимир Путин (политик)НовостиРоссияЭльвира НабиуллинаПравительство РоссииМихаил МишустинПлатежи
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:43Ракетная опасность второй раз за день объявлена в Белгороде
20:37В России будут развивать международные платежи – поручение Путина
20:27Правительство рассмотрит вопрос соцподдержки многодетных отцов
20:16Объекты общепита должны быть включены в программы по развитию туризма
20:11В Симферополе перекроют улицу Пушкина
20:00Украина так и не смогла выйти на уровень ВВП 1990 года
19:51Передача Крыма УССР: кто виноват на самом деле – мнение историка
19:31Крымские татары будут участвовать в выборах президента РФ – Билялов
19:00"Мы спасали Украину": полковник Руденко о присяге и госперевороте
18:45Как Севастополь готовится к выборам президента РФ
18:31Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного Севастополя
18:08Ремонт больниц и новые ФАПы: как восстанавливают медицину на Херсонщине
17:52Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
17:35Мишустин поручил активнее модернизировать боевые системы для СВО
17:11Киев готовится применять синильную кислоту и аммиак против ВС РФ
16:54Больше тысячи человек потеряли ВСУ в зоне спецоперации за сутки
16:31В минздраве Крыма опровергли слухи о закрытии социальных аптек
16:23В зоне СВО российские военные уничтожили зенитный комплекс из Франции
16:19Армия России отбила 20 атак ВСУ за сутки: направления
16:09На Крымском мосту снова очередь: сколько ждать проезда
Лента новостейМолния