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В России будут развивать международные платежи – поручение Путина
В России будут развивать международные платежи – поручение Путина - РИА Новости Крым, 19.02.2024
В России будут развивать международные платежи – поручение Путина
Правительство России в 2024 году должно уделить внимание развитию систем международных платежей. Такое поручение отдал президент России Владимир Путин по итогам РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T20:37
2024-02-19T20:37
2024-02-19T20:37
владимир путин (политик)
новости
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эльвира набиуллина
правительство россии
михаил мишустин
платежи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Правительство России в 2024 году должно уделить внимание развитию систем международных платежей. Такое поручение отдал президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.Согласно документу, правительству РФ совместно с регионами и Банком России до 2030 года следует решить целый список задач по экономическому развитию.Членам правительства также поручено работать над опережающим развитием инфраструктуры и формированием цифровой платформы для развития населенных пунктов.Одним из приоритетных направлений названо также обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей, имеющих детей, укрепление семейных ценностей.Ответственными за исполнение поручений назначены глава правительства Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов Федерации и глава Нацбанка РФ Эльвира Набиуллина.Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, который отчитался о социально-экономическом развитии города и о строительстве культурного кластера на Херсонесе.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного СевастополяСколько просмотров набрало интервью Карлсона с Путиным за 10 днейПутин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа
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владимир путин (политик), новости, россия, эльвира набиуллина, правительство россии, михаил мишустин, платежи
В России будут развивать международные платежи – поручение Путина
Правительство России будет развивать системы международных платежей – поручение Путина
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым.
Правительство России в 2024 году должно уделить внимание развитию систем международных платежей. Такое поручение отдал президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Текст поручения опубликован
на сайте Кремля.
Согласно документу, правительству РФ совместно с регионами и Банком России до 2030 года следует решить целый список задач по экономическому развитию.
"… укрепление экономического, технологического и финансового суверенитета Российской Федерации, обратив особое внимание на развитие международных платежей и механизмов проектного и акционерного финансирования в целях финансового обеспечения приоритетных инвестиционных проектов", – формулируется в документе одна из них.
Членам правительства также поручено работать над опережающим развитием инфраструктуры и формированием цифровой платформы для развития населенных пунктов.
Одним из приоритетных направлений названо также обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей, имеющих детей, укрепление семейных ценностей.
Ответственными за исполнение поручений назначены глава правительства Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов Федерации и глава Нацбанка РФ Эльвира Набиуллина.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, который отчитался о социально-экономическом развитии города и о строительстве
культурного кластера на Херсонесе.
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