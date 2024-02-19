https://crimea.ria.ru/20240219/v-rossii-budut-razvivat-mezhdunarodnye-platezhi--poruchenie-putina-1135067200.html

В России будут развивать международные платежи – поручение Путина

В России будут развивать международные платежи – поручение Путина - РИА Новости Крым, 19.02.2024

В России будут развивать международные платежи – поручение Путина

Правительство России в 2024 году должно уделить внимание развитию систем международных платежей. Такое поручение отдал президент России Владимир Путин по итогам РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T20:37

2024-02-19T20:37

2024-02-19T20:37

владимир путин (политик)

новости

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эльвира набиуллина

правительство россии

михаил мишустин

платежи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Правительство России в 2024 году должно уделить внимание развитию систем международных платежей. Такое поручение отдал президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.Согласно документу, правительству РФ совместно с регионами и Банком России до 2030 года следует решить целый список задач по экономическому развитию.Членам правительства также поручено работать над опережающим развитием инфраструктуры и формированием цифровой платформы для развития населенных пунктов.Одним из приоритетных направлений названо также обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей, имеющих детей, укрепление семейных ценностей.Ответственными за исполнение поручений назначены глава правительства Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов Федерации и глава Нацбанка РФ Эльвира Набиуллина.Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, который отчитался о социально-экономическом развитии города и о строительстве культурного кластера на Херсонесе.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев попросил Путина о выплатах жителям осажденного СевастополяСколько просмотров набрало интервью Карлсона с Путиным за 10 днейПутин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, эльвира набиуллина, правительство россии, михаил мишустин, платежи