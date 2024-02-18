Рейтинг@Mail.ru
Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240218/putin-kiev-nazyvaet-rf-agressorom-i-beret-dengi-za-tranzit-gaza-1135028165.html
Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа
Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа
Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа и при этом называть Россию агрессором. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T13:52
2024-02-18T13:53
владимир путин (политик)
газ
европейский союз (ес)
украина
политика
в мире
евразэс
турция
газопровод "турецкий поток"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134600544_0:0:2490:1401_1920x0_80_0_0_dc43eac7815e9e0888121b686fed616c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа и при этом называть Россию агрессором. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент РФ Владимир Путин.Россия не отказывала в поставках энергоресурсов ни одной из стран, заявил Путин. Европейские государства принимают такие решения самостоятельно. Они рассчитывали, что экономика РФ рухнет после отказа Европы от поставок, но этого не произошло."Но необратимые процессы фактически у них начинают наступать. Промышленность переезжает в другие страны, в том числе в США, где созданы более благоприятные условия и где энергоносители дешевле оказались. Потому что еще нужно сжижать, потом перевозить через океан, потом догазифицировать опять. Все это повышает стоимость", - сказал президент.Самым надежным партнером в этом отношении на данном этапе оказалась Турция, добавил глава государства.В конце прошлого года на заседании Высшего Евразйского экономического совета глава РФ сравнил цены на энергоносители в странах ЕврАзЭС и в ЕС. В странах Европы они оказались выше в десятки раз.Читайте также на РИА Новости Крым:"Потолок цен" на российский газ остановит поставки в Европу - МиллерСрочный старт: Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хабаПутин: происходящее вокруг Украины - вопрос жизни и смерти для России
украина
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134600544_230:0:2490:1695_1920x0_80_0_0_1a9e1d39cfc05b5cc8012634d28caa20.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), газ, европейский союз (ес), украина, политика, в мире, евразэс, турция, газопровод "турецкий поток"
Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа

Украина до сих пор получает деньги за транзит российского газа – Путин

13:52 18.02.2024 (обновлено: 13:53 18.02.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа и при этом называть Россию агрессором. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одна нитка газопровода работает через Украину. Но есть же еще одна. Украинская сторона ее закрыла - не мы, они ее закрыли. Хотя в чем смысл закрытия? Они же от нас деньги получают за транзит, как это ни странно прозвучит. Агрессор-агрессор, а денежки не пахнут. Кассируют денежки за транзит. Вот и все. Об этом тоже мало кто говорит. Деньги-то они от "Газпрома" получают? Получают", - сказал Владимир Путин.
Россия не отказывала в поставках энергоресурсов ни одной из стран, заявил Путин. Европейские государства принимают такие решения самостоятельно. Они рассчитывали, что экономика РФ рухнет после отказа Европы от поставок, но этого не произошло.
"Но необратимые процессы фактически у них начинают наступать. Промышленность переезжает в другие страны, в том числе в США, где созданы более благоприятные условия и где энергоносители дешевле оказались. Потому что еще нужно сжижать, потом перевозить через океан, потом догазифицировать опять. Все это повышает стоимость", - сказал президент.
Самым надежным партнером в этом отношении на данном этапе оказалась Турция, добавил глава государства.
"Все время говорили: Россия не дает, Россия ограничивает. Ничего мы не ограничиваем! Мы все даем, пожалуйста. Самым надежным партнером оказались турки. Вот, через "Турецкий поток" стабильно топливо идет", – обратил внимание Путин.
В конце прошлого года на заседании Высшего Евразйского экономического совета глава РФ сравнил цены на энергоносители в странах ЕврАзЭС и в ЕС. В странах Европы они оказались выше в десятки раз.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Потолок цен" на российский газ остановит поставки в Европу - Миллер
Срочный старт: Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хаба
Путин: происходящее вокруг Украины - вопрос жизни и смерти для России
 
Владимир Путин (политик)ГазЕвропейский Союз (ЕС)УкраинаПолитикаВ миреЕврАзЭСТурцияГазопровод "Турецкий поток"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Они воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали
14:06Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубь
13:52Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа
13:3710 лет госперевороту на Украине: основные факты
13:12Водитель вылетевшего с дороги большегруза в Сочи погиб от травм
12:41В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению Авдеевки
12:37Замкомандующего 18-й армией скончался в госпитале Севастополя
12:12Дмитрий Киселев отправил запрос на интервью с Байденом
11:47Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронт
11:30За вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче
11:03Государственный переворот на Украине в 2014 году
10:53Путин: происходящее вокруг Украины - вопрос жизни и смерти для России
10:16В центре Симферополя перекроют движение
09:48Их кровь – на руках украинской власти: Аксенов о погибших "беркутовцах"
09:13Какие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателя
08:43В Севастополе подвели итоги реализации нацпроекта "Культура"
08:31С оторвавшейся льдины в Охотском море спасены 82 рыбака
08:09Получение и замена водительских прав в Крыму в 2024 году: что нужно знать
07:39Сколько людей спасены в горах Крыма с начала года
07:02Спасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта
Лента новостейМолния