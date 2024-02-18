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Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа
Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа
Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа и при этом называть Россию агрессором. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T13:52
2024-02-18T13:52
2024-02-18T13:53
владимир путин (политик)
газ
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турция
газопровод "турецкий поток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа и при этом называть Россию агрессором. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент РФ Владимир Путин.Россия не отказывала в поставках энергоресурсов ни одной из стран, заявил Путин. Европейские государства принимают такие решения самостоятельно. Они рассчитывали, что экономика РФ рухнет после отказа Европы от поставок, но этого не произошло."Но необратимые процессы фактически у них начинают наступать. Промышленность переезжает в другие страны, в том числе в США, где созданы более благоприятные условия и где энергоносители дешевле оказались. Потому что еще нужно сжижать, потом перевозить через океан, потом догазифицировать опять. Все это повышает стоимость", - сказал президент.Самым надежным партнером в этом отношении на данном этапе оказалась Турция, добавил глава государства.В конце прошлого года на заседании Высшего Евразйского экономического совета глава РФ сравнил цены на энергоносители в странах ЕврАзЭС и в ЕС. В странах Европы они оказались выше в десятки раз.Читайте также на РИА Новости Крым:"Потолок цен" на российский газ остановит поставки в Европу - МиллерСрочный старт: Эрдоган заявил о начале работ по созданию газового хабаПутин: происходящее вокруг Украины - вопрос жизни и смерти для России
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владимир путин (политик), газ, европейский союз (ес), украина, политика, в мире, евразэс, турция, газопровод "турецкий поток"
Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа
Украина до сих пор получает деньги за транзит российского газа – Путин
13:52 18.02.2024 (обновлено: 13:53 18.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым.
Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа и при этом называть Россию агрессором. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину
заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одна нитка газопровода работает через Украину. Но есть же еще одна. Украинская сторона ее закрыла - не мы, они ее закрыли. Хотя в чем смысл закрытия? Они же от нас деньги получают за транзит, как это ни странно прозвучит. Агрессор-агрессор, а денежки не пахнут. Кассируют денежки за транзит. Вот и все. Об этом тоже мало кто говорит. Деньги-то они от "Газпрома" получают? Получают", - сказал Владимир Путин.
Россия не отказывала в поставках энергоресурсов ни одной из стран, заявил Путин. Европейские государства принимают такие решения самостоятельно. Они рассчитывали, что экономика РФ рухнет после отказа Европы от поставок, но этого не произошло.
"Но необратимые процессы фактически у них начинают наступать. Промышленность переезжает в другие страны, в том числе в США, где созданы более благоприятные условия и где энергоносители дешевле оказались. Потому что еще нужно сжижать, потом перевозить через океан, потом догазифицировать опять. Все это повышает стоимость", - сказал президент.
Самым надежным партнером в этом отношении на данном этапе оказалась Турция, добавил глава государства.
"Все время говорили: Россия не дает, Россия ограничивает. Ничего мы не ограничиваем! Мы все даем, пожалуйста. Самым надежным партнером оказались турки. Вот, через "Турецкий поток" стабильно топливо идет", – обратил внимание Путин.
В конце прошлого года на заседании Высшего Евразйского экономического совета глава РФ сравнил цены
на энергоносители в странах ЕврАзЭС и в ЕС. В странах Европы они оказались выше в десятки раз.
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