Рейтинг@Mail.ru
Путин: происходящее вокруг Украины - вопрос жизни и смерти для России - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240218/putin-proiskhodyaschee-vokrug-ukrainy---vopros-zhizni-i-smerti-dlya-rossii-1135023434.html
Путин: происходящее вокруг Украины - вопрос жизни и смерти для России
Путин: происходящее вокруг Украины - вопрос жизни и смерти для России - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Путин: происходящее вокруг Украины - вопрос жизни и смерти для России
Для России события, происходящие на Украине, - это вопрос жизни и смерти, тогда как для Запада - только вопрос тактического положения. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T10:53
2024-02-18T11:17
владимир путин (политик)
украина
россия
история
новости
интервью владимира путина такеру карлсону
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132552426_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_8cc67dabad858024f87f0c04760b1a34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Для России события, происходящие на Украине, - это вопрос жизни и смерти, тогда как для Запада - только вопрос тактического положения. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своем Telegram-канале.Так глава государства ответил на вопрос об исторической части недавнего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором он говорил о зарождении российской государственности."Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет — не мне судить", — добавил президент.В ночь 9 февраля по московскому американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. При этом западноевропейские политики призывали своих граждан не смотреть интервью и раскритиковали его. Вместе с тем западные СМИ назвали диалог российского президента с американским журналистом "шагом к миру".В Кремле завили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута. Американский журналист искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону"Мы так не договаривались": Путин о зазываниях Украины в НАТОИнтервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев
https://crimea.ria.ru/20240214/putin-nazval-takera-karlsona-opasnym-chelovekom-1134954952.html
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132552426_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_5c777444b7e8b112c94f5071f13b33f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), украина, россия, история, новости, интервью владимира путина такеру карлсону, политика
Путин: происходящее вокруг Украины - вопрос жизни и смерти для России

Путин назвал происходящее вокруг Украины вопросом жизни и смерти для России

10:53 18.02.2024 (обновлено: 11:17 18.02.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин
Президент России В. Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Для России события, происходящие на Украине, - это вопрос жизни и смерти, тогда как для Запада - только вопрос тактического положения. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своем Telegram-канале.
Так глава государства ответил на вопрос об исторической части недавнего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором он говорил о зарождении российской государственности.
"Я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом все-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны, — все, что происходит на украинском направлении. Для них это улучшение своего тактического положения. А для нас — это судьба, это вопрос жизни и смерти", — сказал Путин.
"Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет — не мне судить", — добавил президент.
В ночь 9 февраля по московскому американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. При этом западноевропейские политики призывали своих граждан не смотреть интервью и раскритиковали его. Вместе с тем западные СМИ назвали диалог российского президента с американским журналистом "шагом к миру".
В Кремле завили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута. Американский журналист искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
"Мы так не договаривались": Путин о зазываниях Украины в НАТО
Интервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
14 февраля, 23:46
Путин назвал Такера Карлсона "опасным человеком"
 
Владимир Путин (политик)УкраинаРоссияИсторияНовостиИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30За вьюнок - уголовный срок: какие цветы теперь запрещено сажать на даче
11:03Государственный переворот на Украине в 2014 году
10:53Путин: происходящее вокруг Украины - вопрос жизни и смерти для России
10:16В центре Симферополя перекроют движение
09:48Их кровь – на руках украинской власти: Аксенов о погибших "беркутовцах"
09:13Какие опасности подстерегают весной в горах Крыма – советы спасателя
08:43В Севастополе подвели итоги реализации нацпроекта "Культура"
08:31С оторвавшейся льдины в Охотском море спасены 82 рыбака
08:09Получение и замена водительских прав в Крыму в 2024 году: что нужно знать
07:39Сколько людей спасены в горах Крыма с начала года
07:02Спасая жизни под огнем: как работают врачи Херсонщины у линии фронта
00:01От мороза к солнцу: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 18 февраля
23:37Путин объявил благодарность войскам за освобождение Авдеевки
22:46Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиков
22:44Авдеевка полностью освобождена
22:29Водитель трактора ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
22:21Главное за день: 17 февраля
22:01Останки 8 советских бойцов найдены под Керчью после шторма
21:21Херсонская область полностью обеспечена лекарствами – власти
Лента новостейМолния