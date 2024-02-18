https://crimea.ria.ru/20240218/putin-proiskhodyaschee-vokrug-ukrainy---vopros-zhizni-i-smerti-dlya-rossii-1135023434.html

Путин: происходящее вокруг Украины - вопрос жизни и смерти для России

Путин: происходящее вокруг Украины - вопрос жизни и смерти для России - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Путин: происходящее вокруг Украины - вопрос жизни и смерти для России

Для России события, происходящие на Украине, - это вопрос жизни и смерти, тогда как для Запада - только вопрос тактического положения. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T10:53

2024-02-18T10:53

2024-02-18T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Для России события, происходящие на Украине, - это вопрос жизни и смерти, тогда как для Запада - только вопрос тактического положения. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своем Telegram-канале.Так глава государства ответил на вопрос об исторической части недавнего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором он говорил о зарождении российской государственности."Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет — не мне судить", — добавил президент.В ночь 9 февраля по московскому американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. При этом западноевропейские политики призывали своих граждан не смотреть интервью и раскритиковали его. Вместе с тем западные СМИ назвали диалог российского президента с американским журналистом "шагом к миру".В Кремле завили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута. Американский журналист искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону"Мы так не договаривались": Путин о зазываниях Украины в НАТОИнтервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев

https://crimea.ria.ru/20240214/putin-nazval-takera-karlsona-opasnym-chelovekom-1134954952.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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