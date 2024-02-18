Путин: происходящее вокруг Украины - вопрос жизни и смерти для России
Путин назвал происходящее вокруг Украины вопросом жизни и смерти для России
10:53 18.02.2024 (обновлено: 11:17 18.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Для России события, происходящие на Украине, - это вопрос жизни и смерти, тогда как для Запада - только вопрос тактического положения. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своем Telegram-канале.
Так глава государства ответил на вопрос об исторической части недавнего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором он говорил о зарождении российской государственности.
"Я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом все-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны, — все, что происходит на украинском направлении. Для них это улучшение своего тактического положения. А для нас — это судьба, это вопрос жизни и смерти", — сказал Путин.
"Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет — не мне судить", — добавил президент.
В ночь 9 февраля по московскому американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. При этом западноевропейские политики призывали своих граждан не смотреть интервью и раскритиковали его. Вместе с тем западные СМИ назвали диалог российского президента с американским журналистом "шагом к миру".
В Кремле завили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута. Американский журналист искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.
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