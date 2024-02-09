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Интервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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Интервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев
Интервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Интервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону войдет в историю журналистики и политики, заявил генеральный директор... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T14:33
2024-02-09T14:33
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин (политик)
такер карлсон
россия
дмитрий киселев
политика
сша
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону войдет в историю журналистики и политики, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Конечно, это интервью – историческое явление. Безусловно, оно войдет в историю журналистики и политики", – сказал он агентству РИА Новости.Решение Карлсона взять интервью у российского лидера Киселев назвал "актом гражданского мужества", поскольку уровень ненависти в американском и западном обществе в целом не поддается оценке. По его мнению, бывшему журналисту Fox News "не простят этот мужественный поступок".В то же время Карлсон, несмотря ни на что, профессионально делал свою работу и проявил себя как настоящий американец, который действовал в интересах США, подчеркнул гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, Карлсон с достоинством воспринял игру, которую навязал ему Путин, взявший инициативу беседы, и повел себя очень спокойно, профессионально и тактично."Между ним и Путиным образовалась химия - и это заслуга их обоих", - отметил он.По мнению гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", Путин в ходе интервью постарался разъяснить свое понимание и российскую позицию, но адресованы его послания не президенту США Джо Байдену и другим западным политикам, которые "не способны такое переварить", а к европейским и американским интеллектуалам."Путин говорит на совершенно другом уровне интеллектуальном и моральном - если и не высмеивает их, то по крайней мере дает повод людям понимающим улыбнуться. И лично к Такеру он отнесся с уважением, Путин всегда уходит от личного - в отличие от Байдена, который подчеркивает, что для него личное важно в деловых отношениях", - заключил Киселев.Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуПутин зашел с козырей: эксперт назвал главную ценность интервью Карлсону"Это шаг к миру": как Запад отреагировал на интервью Путина Карлсону
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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин (политик), такер карлсон, россия, дмитрий киселев, политика, сша, мнения
Интервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики – Киселев

Интервью Путина Карлсону войдет в историю журналистики и политики – Дмитрий Киселев

14:33 09.02.2024
 
© РИА НовостиДмитрий Киселев, генеральный директор агентства "Россия сегодня"
Дмитрий Киселев, генеральный директор агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону войдет в историю журналистики и политики, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Конечно, это интервью – историческое явление. Безусловно, оно войдет в историю журналистики и политики", – сказал он агентству РИА Новости.
Решение Карлсона взять интервью у российского лидера Киселев назвал "актом гражданского мужества", поскольку уровень ненависти в американском и западном обществе в целом не поддается оценке. По его мнению, бывшему журналисту Fox News "не простят этот мужественный поступок".
В то же время Карлсон, несмотря ни на что, профессионально делал свою работу и проявил себя как настоящий американец, который действовал в интересах США, подчеркнул гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".
"Он пытался в доступной манере показать американцам глупость решений властей США о том, чтобы тратить деньги американских налогоплательщиков на войну с Россией. Американцы же люди прагматичные, как сказал во время интервью Путин. Карлсон внимательно следил за сложными для американского понимания высказываниями и мыслями президента, ведь американцы привыкли к упрощенным моделям в телевизионных шоу, а у Путина было слишком сложно для американского цирка", – добавил Киселев.
По его словам, Карлсон с достоинством воспринял игру, которую навязал ему Путин, взявший инициативу беседы, и повел себя очень спокойно, профессионально и тактично.
"Между ним и Путиным образовалась химия - и это заслуга их обоих", - отметил он.
По мнению гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", Путин в ходе интервью постарался разъяснить свое понимание и российскую позицию, но адресованы его послания не президенту США Джо Байдену и другим западным политикам, которые "не способны такое переварить", а к европейским и американским интеллектуалам.
"Путин говорит на совершенно другом уровне интеллектуальном и моральном - если и не высмеивает их, то по крайней мере дает повод людям понимающим улыбнуться. И лично к Такеру он отнесся с уважением, Путин всегда уходит от личного - в отличие от Байдена, который подчеркивает, что для него личное важно в деловых отношениях", - заключил Киселев.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
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