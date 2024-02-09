https://crimea.ria.ru/20240209/putin-zashel-s-kozyrey-ekspert-nazval-glavnuyu-tsennost-intervyu-karlsonu-1134821248.html

Путин зашел с козырей: эксперт назвал главную ценность интервью Карлсону

Путин зашел с козырей: эксперт назвал главную ценность интервью Карлсону - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Путин зашел с козырей: эксперт назвал главную ценность интервью Карлсону

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону способно изменить поведение политиков США, а потом и Европы, поскольку он... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T11:19

2024-02-09T11:19

2024-02-09T12:03

радио "спутник в крыму"

владимир путин (политик)

интервью владимира путина такеру карлсону

такер карлсон

сша

европа

политика

мнения

игорь шатров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону способно изменить поведение политиков США, а потом и Европы, поскольку он рассказал простым американцам главное – историю российско-украинского конфликта, о которой всегда умалчивают на Западе, чтобы исказить истину происходящего сегодня. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По его словам, большинство американцев "живут у себя за океаном и совершенно не представляют, как устроен мир здесь"."Многие не были в Европе и никогда не будут, они путешествуют и отдыхают у себя там, в своих "Америках". Поэтому многие процессы видят в весьма искаженном виде. Они не понимают взаимосвязей, исторических каких-то причин многих событий, в частности российско-украинских отношений", – отметил он.Поэтому, когда американские лидеры объясняют им происходящее в России и на Украине, отталкиваясь от 2022 года, "как будто история началась именно тогда", – люди верят, и это объяснение на какой-то период времени удовлетворяет их, добавил политолог.По его мнению, в конечном итоге "это может изменить поведение американских политиков и западных в целом, европейских в том числе"."Потому что электорат будет более подготовлен в дальнейшем к любым их заявлениям и уже будет смотреть на заявления через призму того, что сказал Путин", – сделал вывод эксперт, подчеркнув, что у этого интервью с президентом России безусловно будет огромное число зрителей.В ряде западных СМИ уже отреагировали на интервью российского лидера, подчеркнув тактическую уверенность российского лидера в своих силах и назвав разговор "прорывом медиаблокады", которую устроил Запад в попытке скрыть позицию Москвы в отношении конфликта на Украине. Эта беседа может стать шагом к миру.Двухчасовое интервью Карлсона с Путиным сначала было опубликовано на сайте американского журналиста, позже он разместил его и в соцсети Х, где видео уже посмотрели более 60 миллионов пользователей.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру КарслонуУгрозы для Крыма стали колоссальной ошибкой США - ПутинПутин: Россия пока не достигла целей СВО

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владимир путин (политик), интервью владимира путина такеру карлсону, такер карлсон, сша, европа, политика, мнения, игорь шатров