Рейтинг@Mail.ru
Путин зашел с козырей: эксперт назвал главную ценность интервью Карлсону - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240209/putin-zashel-s-kozyrey-ekspert-nazval-glavnuyu-tsennost-intervyu-karlsonu-1134821248.html
Путин зашел с козырей: эксперт назвал главную ценность интервью Карлсону
Путин зашел с козырей: эксперт назвал главную ценность интервью Карлсону - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Путин зашел с козырей: эксперт назвал главную ценность интервью Карлсону
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону способно изменить поведение политиков США, а потом и Европы, поскольку он... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T11:19
2024-02-09T12:03
радио "спутник в крыму"
владимир путин (политик)
интервью владимира путина такеру карлсону
такер карлсон
сша
европа
политика
мнения
игорь шатров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/09/1134813773_55:0:1280:689_1920x0_80_0_0_62de036e4abda74f1be196a0702294e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону способно изменить поведение политиков США, а потом и Европы, поскольку он рассказал простым американцам главное – историю российско-украинского конфликта, о которой всегда умалчивают на Западе, чтобы исказить истину происходящего сегодня. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По его словам, большинство американцев "живут у себя за океаном и совершенно не представляют, как устроен мир здесь"."Многие не были в Европе и никогда не будут, они путешествуют и отдыхают у себя там, в своих "Америках". Поэтому многие процессы видят в весьма искаженном виде. Они не понимают взаимосвязей, исторических каких-то причин многих событий, в частности российско-украинских отношений", – отметил он.Поэтому, когда американские лидеры объясняют им происходящее в России и на Украине, отталкиваясь от 2022 года, "как будто история началась именно тогда", – люди верят, и это объяснение на какой-то период времени удовлетворяет их, добавил политолог.По его мнению, в конечном итоге "это может изменить поведение американских политиков и западных в целом, европейских в том числе"."Потому что электорат будет более подготовлен в дальнейшем к любым их заявлениям и уже будет смотреть на заявления через призму того, что сказал Путин", – сделал вывод эксперт, подчеркнув, что у этого интервью с президентом России безусловно будет огромное число зрителей.В ряде западных СМИ уже отреагировали на интервью российского лидера, подчеркнув тактическую уверенность российского лидера в своих силах и назвав разговор "прорывом медиаблокады", которую устроил Запад в попытке скрыть позицию Москвы в отношении конфликта на Украине. Эта беседа может стать шагом к миру.Двухчасовое интервью Карлсона с Путиным сначала было опубликовано на сайте американского журналиста, позже он разместил его и в соцсети Х, где видео уже посмотрели более 60 миллионов пользователей.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру КарслонуУгрозы для Крыма стали колоссальной ошибкой США - ПутинПутин: Россия пока не достигла целей СВО
сша
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/09/1134813773_361:0:1280:689_1920x0_80_0_0_134371f9afc88f3a7b6d991fd839f0e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), интервью владимира путина такеру карлсону, такер карлсон, сша, европа, политика, мнения, игорь шатров
Путин зашел с козырей: эксперт назвал главную ценность интервью Карлсону

Интервью Путина Карлсону способно изменить поведение западных политиков – политолог

11:19 09.02.2024 (обновлено: 12:03 09.02.2024)
 
© Скриншот с видео трансляцииИнтервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
© Скриншот с видео трансляции
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону способно изменить поведение политиков США, а потом и Европы, поскольку он рассказал простым американцам главное – историю российско-украинского конфликта, о которой всегда умалчивают на Западе, чтобы исказить истину происходящего сегодня. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По его словам, большинство американцев "живут у себя за океаном и совершенно не представляют, как устроен мир здесь".
"Многие не были в Европе и никогда не будут, они путешествуют и отдыхают у себя там, в своих "Америках". Поэтому многие процессы видят в весьма искаженном виде. Они не понимают взаимосвязей, исторических каких-то причин многих событий, в частности российско-украинских отношений", – отметил он.
Поэтому, когда американские лидеры объясняют им происходящее в России и на Украине, отталкиваясь от 2022 года, "как будто история началась именно тогда", – люди верят, и это объяснение на какой-то период времени удовлетворяет их, добавил политолог.
"А Путин зашел с козырей: он объяснил истоки конфликта. И вот это, мне кажется, самое важное", – сказала Шатров.
По его мнению, в конечном итоге "это может изменить поведение американских политиков и западных в целом, европейских в том числе".
"Потому что электорат будет более подготовлен в дальнейшем к любым их заявлениям и уже будет смотреть на заявления через призму того, что сказал Путин", – сделал вывод эксперт, подчеркнув, что у этого интервью с президентом России безусловно будет огромное число зрителей.
В ряде западных СМИ уже отреагировали на интервью российского лидера, подчеркнув тактическую уверенность российского лидера в своих силах и назвав разговор "прорывом медиаблокады", которую устроил Запад в попытке скрыть позицию Москвы в отношении конфликта на Украине. Эта беседа может стать шагом к миру.
Двухчасовое интервью Карлсона с Путиным сначала было опубликовано на сайте американского журналиста, позже он разместил его и в соцсети Х, где видео уже посмотрели более 60 миллионов пользователей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Переговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру Карслону
Угрозы для Крыма стали колоссальной ошибкой США - Путин
Путин: Россия пока не достигла целей СВО
 
Радио "Спутник в Крыму"Владимир Путин (политик)Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуТакер КарлсонСШАЕвропаПолитикаМненияИгорь Шатров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:41ВСУ обстреляли Запорожскую область из HIMARS – есть пострадавшие
12:25"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВО
11:57Спонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 лет
11:27Ракета с военным космическим аппаратом запущена с космодрома Плесецк
11:19Путин зашел с козырей: эксперт назвал главную ценность интервью Карлсону
10:40"Зубры" украинской политики попытаются заменить Зеленского Залужным
10:28Водитель легковушки пострадал в аварии с грузовиком под Судаком
10:21Ежедневный террор мирных: ВСУ бьют по Херсонской области
10:03"Это шаг к миру": как Запад отреагировал на интервью Путина Карлсону
09:44Мошенничество на 12 миллионов в Крыму: дело передано в суд
09:12СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре
08:31Переговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру Карслону
08:17Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%
07:53Два десятка дронов ВСУ перехвачены над Черным морем и регионами РФ
07:41Бойцы "Западной" группировки войск прорывают оборону ВСУ - Шойгу
07:21Россия защищает своих людей и общее будущее - Путин
07:08Пожар в Ялтинском заповеднике потушили
07:01"Мы так не договаривались": Путин о зазываниях Украины в НАТО
06:46Сколько малышей в Крыму появились на свет по программе ЭКО
06:43Путин: Россия пока не достигла целей СВО
Лента новостейМолния